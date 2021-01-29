Muratpaşa, insani gelişme endeksinde en üstte

Muratpaşa Belediyesi İNGEV tarafından açıklanan İnsani Gelişme Endeksi’nde en iyi şehirlerin yer aldığı yeşil bölge içinde yer aldı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde her yıl açıklanan İnsani Gelişme Endeksi’nde en iyi şehirlerin yer aldığı yeşil bölge içinde yer aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “İNGEV’e kamu yönetimlerini insani gelişme kriterlerine göre bütçe öncelikleri belirlemeye ve insan merkezli kamu yönetimini teşvik ettiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.



İNGEV’in, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde yaptığı İnsani Gelişme Endeksiİlçeler (İGEİ) çalışması 2020 sonuçları açıklandı. İNGEV’in Youtube kanalı üzerinden online gerçekleştirilen programda, ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ endeksinde yer alan ilçelerin belediye başkanlarına da ödülleri takdim edildi.



Üçüncüsü açıklanan İnsani Gelişme Endeksi’nde 30 büyükşehir belediyesinden nüfusu 150 binin üzerinde olan 138 ilçe değerlendirmeye alındı. İlçeler, aralarında eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, ulaşım ve erişebilirlik gibi 9 kategoride değerlendirildi. Bu 9 kategoride 81 değişken indeksin oluşturulmasında ele alınırken belediyeler faaliyet raporlarının yanı sıra gizli vatandaş anketiyle de incelendi. İNGEV, gizli vatandaş anketi için 21 farklı senaryo oluşturdu. Bu senaryolara göre belediyeler tek tek değerlendirildi.



Bunun sonucunda 138 ilçe belediyesinden 34 belediye çok yüksek insani gelişmeyi gösteren yeşil bölgede yer aldı. Muratpaşa Belediyesi, geçmiş yıllarda yakaladığı bu başarıyı 2020’de de sürdürerek Türkiye’nin en yüksek insani gelişme endeksine sahip ilçe belediyelerinden biri oldu.



İnternet yayınına canlı bağlanan Belediye Başkanı Ümit Uysal, İNGEV’in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde gerçekleştirdiği bu endeksin çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Türkiye’nin insani gelişmişlik düzeyine katkı veren herkese teşekkür eden Uysal, şunları söyledi: “İnsan öncelikli bir belediyecilik, kamu yönetimi icrası gerçekleştiriyorsanız bu endekste yukarı doğru çıkmanız mümkün. Daha çok yapıları, insanların yaşamına doğrudan dokunmayan çalışmaları önceliğe alıyorsanız o zaman endekslerde yukarı çıkmanız mümkün olmuyor. İNGEV’e kamu yönetimlerini insani gelişme kriterlerine göre bütçe öncelikleri belirlemeye ve insan merkezli kamu yönetimini teşvik ettiği için çok teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.