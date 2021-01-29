Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan 4'ü Kırgızistan, 8'i Özbekistan uyruklu 12 kadın kurtarıldı, 1'i Kırgızistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesine bağlı turizm beldesi Side'de yurtdışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma, kadınların, iyi iş imkânı, çok para kazanma ve tüm ihtiyaçları karşılanma vaadiyle yurda getirildiği ancak borçlandırılıp, alıkoyulup fuhşa zorlandıkları tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında geçen 12 Ekim günü operasyon için düğmeye basıldı. Geçen sürede yapılan 3 operasyonda, Ö.Ş., İ.F., O.S. ve S.F. adlı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin fuhşa zorladığı Kırgızistan uyruklu 4 kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'insan ticareti' ve 'fuhuş için yer sağlamak' suçlarından tutuklandı.

Jandarma ekipleri, aynı operasyon kapsamında Kırgızistan uyruklu R.A. ile M.A., H.Ö., E.K., A.G. ve F.Y.'nin de 'insan ticareti' ve 'fuhuş için yer sağlama' suçlarını gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü, Side ile Manavgat'ta 5 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Baskında 6 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhşa sürüklediği Özbekistan uyruklu 8 kadın kurtarıldı. Kadınlar sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-01-29 14:53:03



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