Antalya’da yarın için kuvvetli fırtına uyarısı

A68a: Güney Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buzdağından büyük bir parça daha koptu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli fırtınanın etkisine girecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya, 30 Ocak Cumartesi öğle saatlerinde il genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtınanın etkisi altına girecek. Yüksek kesimlerde ise rüzgarın (89102 km\sa) olarak esmesi bekleniyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.