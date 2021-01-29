Akdeniz Üniversitesi ‘Üniversiteler Tanıtım Fuarına’ hazırlanıyor

Akdeniz Üniversitesi, 30 Ocak10 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek çevrim içi Üniversiteler Tanıtım Fuar'ında yerini alarak aday öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.



Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Proje ve Tanıtım Birimi tarafından koordine edilen, Covid19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak birçok ilde gerçekleştirilecek olan Tanıtım Fuarı'nın ilk durağı ‘Mersin’ olacak.

Akdeniz Üniversitesi, 30 Ocak Cumartesi günü Mersin’de üniversite aday öğrencilerle bir araya gelecek. Çevrim içi tanıtım fuarı ayrıca 06 Şubat’ta Antalya, 06 Mart’ta Ankara, 27 Mart’ta İzmir, 03 Nisan’da Kocaeli, 10 Nisan’da Bursa’da yapılacak.

Fuarlar üniversite adaylarına tek çatı altında birçok üniversiteye ulaşma imkanı sunacak. Türkiye’nin önde gelen devlet ve vakıf üniversitelerinin stantlarının yer alacağı sanal fuarda, aday öğrenciler merak ettiği her şeyi kurum temsilcilerine canlı sohbet ya da mesaj yoluyla sorabilecek.

Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Fuarları tüm Türkiye genelinde aday öğrencilerin katılıma açık olacak. Akdeniz Üniversitesi hakkında merak edilen tüm sorular için internet sitesinde yer alan Akdeniz Üniversitesi standı ziyaret edilebilir.

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