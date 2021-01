Öztürk ailesine veda töreni

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ve Antalyaspor A.Ş. Başkanı Emin Hesapçıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanlığı’nı bırakma kararı alan Fikret Öztürk ile Antalyaspor A.Ş. başkanlığı görevinden ayrılan Ali Şafak Öztürk’e veda töreni düzenledi ve teşekkür plaketi verdi.



Emeklerini unutmak mümkün değil

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene, Antalyaspor A.Ş, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Törende konuşan Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Öztürk ailesinin Antalyaspor için yaptığı katkıları unutmanın mümkün olmadığını ifade ederek, “Antalyaspor camiası adına kendilerine minnet ve şükranlarımı iletiyor, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendileri her zaman bizim manevi başkanımız olarak kalacaktır. Burası onların da yuvaları. Her zaman bu kulüpte yerleri vardır. Bundan sonra da destek vereceklerinden en küçük endişem yoktur. Öztürk ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



Fikret Öztürk: "Biz Antalyasporluyuz"

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanlığı görevinden ayrılan Fikret Öztürk ise Antalyaspor çatısı altında çok güzel günler geçirdiklerini ifade ederek, “Bugüne kadar dernek ve vakıf olarak A.Ş.’den çok büyük destek alıyorken bugün derneğimiz anonim şirkete destek vermeye başladı ve gün geçtikçe artacaktır. Sizlerle birlikte iyikötü günlerimiz olsa da bunların tamamını iyi gün olarak değerlendiriyoruz. Antalyaspor’u çok seviyoruz. Kulübümüz bundan sonra da başarıdan başarıya koşarsa bize mutluluk ve gurur verir. Her zaman Antalyaspor’un yanında olacağız. Yönetimden ayrılmış olsak da Süper Lig’de başka hiçbir takıma desteğimiz olmayacaktır. Biz Antalyasporuz” diye konuştu.

Teşekkür plaketini Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını devralan Emin Hesapçıoğlu’nun elinden alan Ali Şafak Öztürk ise aile olarak Antalyaspor’a çok büyük emek verdiklerini belirterek, “Güzel şeyler yapmak istedik, en iyisini yapmayı denedik. Kolay bir süreç değildi. Çünkü yolumuz kolay değildi. Bizim için, geçmişten gelen yük nedeniyle ekstra zor oldu. Ancak bu zorlu yolda, bu yönetim kurulu üyeleri ile beraber olduğumuz için çok mutluyum. Moralimizin düştüğü anlarda dostlarımız, yol arkadaşlarımız olmasaydı, buraya kadar gelemezdik. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

