Kumluca ilçesinde lokal karantina

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Covid19 vakalarının artması sebebiyle Salur mahallesi Boğaz Mevkii karantinaya alınırken, Sarıcasu mahallesi Hacıömerler Mevkiide riskli bölge ilan edildi. Kaymakam Kolsuz, Sarıcasu Mahallesi Hacıömerler Mevkiinin Pazartesi yapılacak değerlendirmeden sonra karantinaya alınabileceğini belirtti.

Kaymakam Kolsuz kendi sosyal medya sayfasından konuyla ilgili yaptığ ıpaylaşımda “Artan Covid19 vakaları üzerine Salur mahallesi Boğaz mevkiii ilçe Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince 30.01.2021 tarihinden itibaren 10 gün süre ile karantinaya alınmıştır. Bu mevkiye giriş ve çıkış 10 süre ile durdurulmuştur. Sarıcasu mahallemiz Hacıömerler mevkii de Pazartesi günü değerlendirilecektir. Lütfen hasta, ev ziyaretlerine gitmeyin. Hasta olanlar dışarı çıkmasın” ifadelerini kullandı

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