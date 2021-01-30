Estetik ameliyatlara korona ertelemesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Estetik ameliyatlara korona ertelemesi

DHA

Estetik ameliyatlara korona ertelemesi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYACA ünlü cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, 2020 yılında koronavirüs nedeniyle hayati olmayan ve ertelenen ameliyatlar arasında, estetik ameliyatların da olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, genel olarak hem dünyada hem Türkiye'de estetik trendinin yükseldiğini açıkladı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, dünyada ve Türkiye'de estetik ameliyatlara olan ilgi ve 2020 yılındaki koronavirüs salgınının, bu alanda ortaya çıkardığı etkileri değerlendirdi. Estetik ameliyatlarda trendin Türkiye'de de dünyadakine benzer olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, dolgular, botokslar, burun, yüz germe, meme, karın, liposakşınlar gibi hem ameliyatlı hem ameliyatsız estetik işlemlerin dünyada arttığını açıkladı.
2020'DE KONUŞULUR OLMAKTAN ÇIKTI
Ancak koronavirüs salgını döneminde estetik ameliyatların konuşulacak bir durum olmaktan çıktığına işaret eden Prof. Dr. Ömer Özkan, "İnşallah önümüzdeki dönemde biraz daha iyi şartlar olursa 'şu-bu ameliyatlar' diye konuşacağız. Ama bizim ülkemizde de meme, burun ve estetik ameliyatlarla ilgili trendi Covid geçtikten sonra daha iyi göreceğiz" diye konuştu.
ESTETİKTE TREND ARTIYOR
Genel anlamda estetik ameliyatlarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir trend oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Sonuçta insanların kendine güveni ve öz bakımlarını gerçekleştirmesi, daha beğenilir olması adına bazı şeyler yapıldı ki bunlar da estetik, kozmetik, cerrahi işlemler veya cerrahi olmayan işlemler. Dolgular, botokslar, burun, yüz germe, meme, karın, liposakşınlar gibi hepimizin bildiği gündemde olan ameliyatlar. Maalesef sorun olduğunda da karşımıza fazla şekilde çıkan ameliyatlar" dedi.
BİRÇOK AMELİYAT ERTELENDİ
'Abartılıyor mu' diye sorulursa bir miktar hem iyi hem kötü yönünün çok fazla abartıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, "Çünkü bu gayet doğal, insanların ilgisini çeken bir süreç, dünyada ve Türkiye'de trend artıyor. Biz de dünyanın çizgisinde gidiyoruz. Ama geçtiğimiz dönemde Covid diye bir bela çıktı. Hem kendimizi hem hastalarımızı korumak adına bu hayati bir durum olmadığı için birçok hastane hayati olmayan, ertelenebilecek ameliyatları erteledi. Estetik ameliyatlar da şahsi görüşüm, ertelenebilir ameliyatlardandır" dedi.
ACİL DEĞİLSE BEKLEYİN
Ancak psikolojik boyutları olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Daha önce ameliyat olmuştur, başka sorunları çıkmıştır, insanlar da riski kabul ediyorsa yine yapılabilir. Ama bu dönemde tümör ve çok ciddi bir probleminiz, acil bir kazanız yoksa, bir rekonstrüksiyonunuz gerekmiyorsa, insanlara en azından kendi hastalarıma önerdiğim mümkün olduğunca bunların bir süre daha ertelenmesinde fayda var. Çünkü bu süreç içerisinde hasta Covid kapabilir, Covid problemiyle anestezi almış olabilir. Bu sırada ameliyatı gayet güzel de geçebilir, başka sorunlarla uğraşmak için hakikaten bir neden yok" dedi.
YURT DIŞINDAN ŞARTLARINI ZORLAYIP GELENLER OLDU
Diğer ameliyatları ise mümkün olduğunca önlemleri alarak yapmaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Özkan, yurt dışından ise bu dönem istisna olmak üzere Türk tıbbına çok ilgi olduğunu söyledi. Bu dönemde yurt dışından çok fazla tümör hastası geldiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Şartlarını zorlayan, orada da olamayan, özellikle oradaki hastane şartlarının aşağı inmesi, bizim çok daha rahat olmamız, Covid döneminin dışarıdaki imajının biraz daha güzel olması ve olumlu ilerlemesi imajımızı biraz daha yükseltti" diye konuştu.
SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ARTI GETİRECEK
İnsanların kendi şartlarını zorlayıp buraya gelmelerine şahit olduklarını dile getiren Prof. Dr. Özkan, şöyle devam etti:
"İleri derece onkolojik, cerrahi tedavi almak için gelen hastaların şartlarını zorladıklarını görüyoruz. Bu bize bir artı getirecek. İnşallah Covid dönemini geçirdikten sonra insanların estetik, tümör ve organ nakli gibi ameliyatlar için ülkemize olan ilgisinin artacağını ve ülkemiz sağlık turizmi için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu dönemin inşallah olumlu bir şekilde ülkemize katkısı olur diye düşünüyoruz."DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-30 07:50:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumluca ilçesinde lokal karantina
YEREL HABERLER Kumluca ilçesinde lokal karantina
Antalya'da 13 milyon liralık tefeci operasyonu: 10 gözaltı Para verdikleri esnafın borcu bitmesine rağmen senetleri icraya verdikleri iddia edildi
YEREL HABERLER Antalya'da 13 milyon liralık tefeci operasyonu: 10 ...
Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti
YEREL HABERLER Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı ...
Antalyaspor'dan Öztürk ailesine veda töreni
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan Öztürk ailesine veda töreni
Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı ...
Öztürk ailesine veda töreni
YEREL HABERLER Öztürk ailesine veda töreni
Antalya'da 1.5 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 1.5 milyon TL değerinde makaron ele ...
Antalya'da 1 buçuk milyon TL’lik makaron ele geçirildi Vergi ödememek için söküp tekrar tekrar kullanmışlar
YEREL HABERLER Antalya'da 1 buçuk milyon TL’lik makaron ele ...
Akdeniz Üniversitesi ‘Üniversiteler Tanıtım Fuarına’ hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi ‘Üniversiteler Tanıtım Fuarına’ ...
Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (3)
YEREL HABERLER Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (3)
Antalya’da yarın için kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Antalya’da yarın için kuvvetli fırtına uyarısı
Konserve kutusunu keserek, başı sıkışan kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Konserve kutusunu keserek, başı sıkışan kediyi ...
Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
YEREL HABERLER Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
Eski başkanlardan Antalyaspor'a tam destek
YEREL HABERLER Eski başkanlardan Antalyaspor'a tam destek
Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2)
YEREL HABERLER Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2)
İki kardeş şehit itfaiyeci babalarının mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER İki kardeş şehit itfaiyeci babalarının mesleğini ...
Antalya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Antalya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
Ersun Yanal'ın ikinci yarı hedefi, maç başına en az 1.5 puan
YEREL HABERLER Ersun Yanal'ın ikinci yarı hedefi, maç başına en az ...
Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama
YEREL HABERLER Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama
Konserve kutusuna kafasını sıkıştıran kediyi bahçe makasıyla kurtardı Kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı
YEREL HABERLER Konserve kutusuna kafasını sıkıştıran kediyi bahçe ...
Ersun Yanal: "Takımın yönünü çevirdik" FT Antalyaspor Teknik Direktör Ersun Yanal ilk yarıyı değerlendirdi: "Zor kaybeden bir takım olduk" "Kalıcı gerçek başarı genç oyuncuları da futbola armağan etmektir"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Takımın yönünü çevirdik" FT Antalyaspor ...
Cezaevindeki Melek İpek'in çocuklarına 'Başkan amca' desteği Çocukların kaldığı dedelerinin evine eşya yardımında bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Cezaevindeki Melek İpek'in çocuklarına 'Başkan amca' ...
10 kişiden birinde taş hastalığı görülebiliyor
YEREL HABERLER 10 kişiden birinde taş hastalığı görülebiliyor
Konyaaltı’na ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ ödülü
YEREL HABERLER Konyaaltı’na ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ ödülü