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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer Belediyesinin Atatürk Parkı Projesi çalışmaları

İHA

Kemer Belediyesinin Atatürk Parkı Projesi çalışmaları

Kemer Belediyesi ilçeye ayrı bir hava katacak olan Atatürk Parkı Projesini tamamlama aşamasına geldi.
Çalışmaların hızla devam ettiği proje kapsamında, parkın içerisinde kafe, ters ev, sosyal donatılar, yürüyüş yolları, dinlenme ve kitap okuma yerleri, aydınlatmalar ve çelikten iki adet köprü yer alacak. Büyük ölçüde tamamlanan projenin kısa zaman içerisinde halkın ve ilçeye gelen misafirlerin hizmetine sunulması planlanıyor.
Projedeki son gelişmelerle ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk Parkı projesinde çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.
Projenin Kemer’e çok yakışacağını belirten Başkan Topaloğlu, söz konusu alanın Kemer’e yeni bir heyecan ve renk katacağını kaydetti.
Topaloğlu, Kemer’e ve Kemer halkına hizmet etmeye ara vermeden ettiklerini ifade ederek, “Atatürk Parkı projesinde sona doğru yaklaşıyoruz. Büyük bir meydan olacak ve yeşil alanlar oluşturuyoruz. Parkın içerisinde birçok sosyal alanlar yapılıyor. Kemer, sezona girerken Atatürk Parkında Atatürk’ün ismine yakışır şekilde bir yapılaşma görecek. Herkes istenildiği zaman yapılabiliyormuş diyecek.” dedi.
Kemer halkının kendilerine güvenmeye devam etmelerini isteyen Başkan Topaloğlu, “Bizim işimiz dedikodu yapmak değil iş yapmak. Burada çok sıcak bir atmosfer olacak. Park içerisinde yeşili koruyoruz ve daha fazla artırıyoruz. Diktiğimiz zeytin ağaçları en az yüz yılın üzerinde. Biz ‘yeşili’ seviyoruz ve daha da fazlalaştıracağız.” diye konuştu.
Proje kapsamında ters evde de çalışmaların sona geldiğini ve tamamlandığında ilçeye gelen misafirlerin ilgi alanı olacağını sözlerine ekledi.
Kemer Belediyesi mimarı Canan Süzer de projede kaba işlerin tamamlandığına değinerek, “Artık ince işler kaldı. Son 1 ayımız kaldı. Eksik kalan noktalar varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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