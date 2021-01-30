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22 günü entübe halde 52 gün yoğun bakımda kaldı, hayata tutundu Koronayı yenen 51 yaşındaki hasta: "Şakası yok bu işin 51 yaşındayım, bugüne kadar hiç alkol ve sigara kullanmadım, sağlığıma çok dikkat ederdim"

İHA

22 günü entübe halde 52 gün yoğun bakımda kaldı, hayata tutundu Koronayı yenen 51 yaşındaki hasta: "Şakası yok bu işin 51 yaşındayım, bugüne kadar hiç alkol ve sigara kullanmadım, sağlığıma çok dikkat ederdim"

Korona virüs hastalığına yakalanan, 52 gün yaşam mücadelesi verip hastalıktan kurtulan Kadir Tevke (51), hastalığa inanmayıp maske takmayanlara seslendi: “Hiçbir kronik hastalığım yoktu, sigara bile içmiyordum ama ölümden döndüm. Kimsenin vebaline girmeyin. Maskenizi takın, sosyal mesafenize dikkat edin.”
Antalya’da yaşayan Kadir Tevke, (51) korona virüse yakalandıktan sonra, hastanede 52 gün süren yaşam savaşını kazandı. 30 gün yoğun bakımda kalan, 22 gün boyunca da entübe solunum cihazı desteğinde olan Kadir Tevke, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. Akdeniz Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özbudak da, hastaya konsültasyon desteği verdi. Hastalığa Döşemealtı’ndaki köyünde yakalandığını, hastalığın ilk önce grip şeklinde başladığını söyleyen Tevke, “Doktora gittiğimde korona olduğumu söylediler. Gittikçe kötüleştim, nefes alamıyordum, bitiktim. ‘Çaresi var mı’ diye sorduğumda ‘yok’ dediler. Bu hastalığı kesinlikle dikkate alsınlar. Şakası yok bu işin. 51 yaşındayım, bugüne kadar hiç alkol ve sigara kullanmadım, sağlığıma çok dikkat ederdim. Buna rağmen ölümden döndüm” ifadelerini kullandı.

"Vebale girmesinler maske taksınlar"
Korona virüse inanmayıp maske takmayanlara uyarılarda bulunan Kadir Tevke, “Maskelerini taksınlar, sosyal mesafeye uysunlar. Yoksa vebale girerler. Maske takmayanlar belki bu hastalığın taşıyıcısıdır. Bilmeyerek başkalarına bulaştırabilirler. Suçsuz yere hastalığı bulaştırdığı kişinin hayatını tehlikeye atmasınlar. Bu hastalığa ilk önce küçük oğlum, sonra hanım yakalandı. Onlar hafif atlattı ama ben bu hastalığı çok ağır geçirdim diye konuştu.

3 hafta entübe, 1 ay yoğun bakım
OFM Antalya Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güray Özkumur; Koronavirüse yakalanan, 3 hafta entübe edilip 1 ay solunum cihazına bağlanan, ardından sağlığına kavuşan Kadir Tevke’nin tedavi sürecini anlattı. Hastanın tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini aktaran Dr. Güray Özkumur, “Kadir Bey Koronavirüs tanısından sonra servisimize geldi. Servise geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Servis takiplerinde solunum sıkıntısının artması üzerine, yoğun bakım ünitemize aldık. 35 gün kadar entübe etmeden durumunu takip ettik. Hastanın her iki akciğerinde de yaygın tutulumu vardı. Solunum sıkıntısı artmıştı. Oksijen desteği ile de tolere edilemeyecek duruma geldiğinde, hastaya entübasyon denilen işlemi yaptık ve solunum cihazına bağladık. 20 gün kadar süren ciddi bir yaşam mücadelesi verdi. Bu süreçte hastaya eşlik eden başka enfeksiyonlar da oldu. Birçok antibiyotik tedavisi aldı. Kovid 19 tedavisi için verilen rutin ilaçlarını aldı, 20 gün sonunda solunum cihazından ayrıldı. Hastanın solunum cihazına ihtiyacı kalmayınca, normal servise indirdik” diye konuştu.

"Ek hastalığa ve yaşa bakmadan hastalığı dikkate alın"
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güray Özkumur, Akdeniz Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özbudak’ın, hastaya konsültasyon desteği verdiğini aktardı. Korona virüsün ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Uz. Dr. Güray Özkumur; “Yandaş hastalığım yok, yaşım 30 ben hafif geçiririm demeyin. Daha önce solunum cihazına bağlı kalan, yaşam mücadelesini kaybeden hastalarımız oldu. 20 gün entübe kalıp bu kadar iyi toparlayan hasta çok nadir oluyor. O yüzden biz de çok mutluyuz. Nadir de olsa, 40 yaş altında hastalığı ağır geçiren; yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan, solunum cihazında kaybettiğimiz hastalarımız maalesef oluyor. O yüzden yaşa ve ek hastalığa bakmadan işi ciddiye almak gerekiyor. Herkes nasıl tedbir alınacağını ezberledi, biliyor. Bu tedbirlere uyduğumuz zaman hastalıktan kurtulmak kolay olacaktır. Maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayanlar, hem kendi canlarını hem de yakınlarının canlarını tehlikeye atmış oluyorlar” ifadelerini kullandı.

"Korona virüsü atlatanlar çok dikkat etmeli"
Kovid19 hastalığını atlatan kişilerde, ilerleyen dönemlerde damar içi pıhtılaşma sorununun ortaya çıkabileceği uyarısını yapan Uz. Dr. Güray Özkumur, hastalığı atlatan kişilerin, “ben kovid19 oldum, bir daha yakalanmam” fikrinden vazgeçmesi gerektiğini; “Kovid19 hastalığını geçiren birçok kişide bilinmeyen, ileride karşımıza çıkacak problemler olabilir. Daha çok gördüğümüz trombus dediğimiz, damar içi pıhtılaşmalar çok olabiliyor. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Kovid 19 hastalığını geçiren hastalar, sigara içiyorlarsa sigarayı bırakmaları gerekiyor. Kovid olduktan sonra ikinci kez bu hastalığa yakalanan insanlarla karşılaşıyoruz. Hastalar Hem bulaştırıcılık hem de kendi sağlıkları açısından maske mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri gerekiyor” sözleriyle aktardı.

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