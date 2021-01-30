Antalyaspor'da hedef 46'ncı Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ni yenmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor'da hedef 46'ncı Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ni yenmek

DHA

Antalyaspor'da hedef 46'ncı Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ni yenmek


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile toplamda 63, ligde ise 46'ncı kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, zorlu maç öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.
Süper Lig'in ilk devresini 26 puanla tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği ile 63'üncü randevuya çıkacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile Antalyaspor, Süper Lig'de ise 46'ncı kez birbirine rakip olacak.
HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ 6'YA ÇIKARMAK
Fraport TAV Antalyaspor'da hedef, zorlu Gençlerbirliği maçında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak. Kırmızı-beyazlılar, son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplarken yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz ekibi, Göztepe deplasmanından sonra Gençlerbirliği maçından da galip gelerek dış saha galibiyetlerini sürdürmek istiyor.
62 KEZ KARŞILAŞTILAR
Antalyaspor ve Gençlerbirliği ilk kez 19701971 yılında 2´nci Lig'de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlı takım 2-0 galip tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile Ankara temsilcisi Gençlerbirliği 2´nci Lig'de 14, Süper Lig'de 45, Spor Toto Kupası´nda 2 kez karşı karşıya geldi. İki ekip 1´de hazırlık maçı oynarken, 62 kez birbirlerine rakip oldular. Antalyaspor bu maçlarda 24 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 de yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 45 kez karşılaşırken, kırmızı-beyazlılar bu maçlarda; 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 de yenilgi aldı.
LİGDE 46'NCI RANDEVU
Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisi ile Süper Lig'de toplamda 45 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor ve Gençlerbirliği, Pazar günü Ankara'da oynanacak maç ile birlikte ligde 46'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım en son sezonun ilk devresinde Antalya'da karşılaşırken mücadeleden Antalyaspor, Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ SAHASINDA ÜSTÜN
Gençlerbirliği ile Antalyaspor, Ankara'da 31'inci kez karşılaşacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin Ankara'da oynanan maçlarda üstünlüğü göze çarpıyor. Kırmızı siyahlı takım oynanan 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. İki takım arasında oynanan 62 maçta toplam 158 gol atıldı. Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisine 76 gol atma başarısı yakalarken, Gençlerbirliği takımı ise kırmızı-beyazlılara 82 golle karşılık verdi.
EN FARKLI GALİBİYET GENÇLERBİRLİĞİ´NİN
Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçlarda 90 dakika sonunda en farklı skoru 6-0 ile 20192020 sezonunda Antalya'da oynanan maçta Gençlerbirliği elde etti. Ankara ekibine 6 farklı galibiyeti Daniel Candeias (3), Giovanni Sio (2) ve Stancu attığı goller getirdi. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 19951996 yılında Ankara'da oynanan ve Gençlerbirliği'nin 6-3 üstünlüğü ise son bulan 9 gollü maç olarak kayıtlara geçti. İki takım arasında bir diğer bol gollü maç ise 20122013 yılında Antalya'da oynanan ve 8 golün atıldığı maç olarak tarihteki yerini aldı. Bu mücadele de Ankara ekibinin 5-3'lük üstünlüğü ile sona ermişti.
EN ÇOK ÇIKAN SKOR 1-0
İki takım arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor 12 maçla 1-0 oldu. 8 maç 1-1 sona ererken, 7'şer maç ise 0-0, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kayıtlara geçti. 5'er maçta ise 2-2 ve 3-1'lik skorlar ortaya çıkarken, 3 maçta 3-2, 2 maçta 4-2 ve 1'er maçlarda ise 3-0, 4-0, 4-1, 5-3, 6-0 ve 6-3 sona erdi.
6 OYUNCU SAKAT, 4 OYUNCU SINIRDA
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Gençlerbirliği maçı öncesinde Ufuk Akyol, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Amilton sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da 3'er sarı kartı bulunan Nuri Şahin, Eren Albayrak, Orgill ve Gökdeniz Bayrakdar da Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek. Kırmızı beyazlı takımda Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve cezasını tamamlayan Ersan Adem Gülüm, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Gençlerbirliği maçında sahadaki yerini alabilecek.Antalyaspor´un Gençlerbirliği karşısında şu 11 ile sahada yer alması bekleniyor: "Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Veysel Sarı, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Orgill, Sidney Sam, Gökdeniz Bayrakdar."
SAKAT: Ufuk Akyol, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Amilton
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-30 11:33:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu
YEREL HABERLER Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu
10 yaşındaki Atacan, annesinin hem eli hem ayağı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Atacan, annesinin hem eli hem ayağı
22 günü entübe halde 52 gün yoğun bakımda kaldı, hayata tutundu Koronayı yenen 51 yaşındaki hasta: "Şakası yok bu işin 51 yaşındayım, bugüne kadar hiç alkol ve sigara kullanmadım, sağlığıma çok dikkat ederdim"
YEREL HABERLER 22 günü entübe halde 52 gün yoğun bakımda kaldı, ...
Covid-19 geçirenlerde saç dökülmesine dikkat
YEREL HABERLER Covid-19 geçirenlerde saç dökülmesine dikkat
Muratpaşa Belediyesinin, Çevreci Komşu Kart’ta yeni dönem
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinin, Çevreci Komşu Kart’ta yeni ...
Kemer Belediyesinin Atatürk Parkı Projesi çalışmaları
YEREL HABERLER Kemer Belediyesinin Atatürk Parkı Projesi çalışmaları
Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı
YEREL HABERLER Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı
Pandemi döneminde okullar fabrikaya dönüştü
YEREL HABERLER Pandemi döneminde okullar fabrikaya dönüştü
Estetik ameliyatlara korona ertelemesi
YEREL HABERLER Estetik ameliyatlara korona ertelemesi
Kumluca ilçesinde lokal karantina
YEREL HABERLER Kumluca ilçesinde lokal karantina
Antalya'da 13 milyon liralık tefeci operasyonu: 10 gözaltı Para verdikleri esnafın borcu bitmesine rağmen senetleri icraya verdikleri iddia edildi
YEREL HABERLER Antalya'da 13 milyon liralık tefeci operasyonu: 10 ...
Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti
YEREL HABERLER Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı ...
Antalyaspor'dan Öztürk ailesine veda töreni
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan Öztürk ailesine veda töreni
Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı ...
Öztürk ailesine veda töreni
YEREL HABERLER Öztürk ailesine veda töreni
Antalya'da 1.5 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 1.5 milyon TL değerinde makaron ele ...
Antalya'da 1 buçuk milyon TL’lik makaron ele geçirildi Vergi ödememek için söküp tekrar tekrar kullanmışlar
YEREL HABERLER Antalya'da 1 buçuk milyon TL’lik makaron ele ...
Akdeniz Üniversitesi ‘Üniversiteler Tanıtım Fuarına’ hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi ‘Üniversiteler Tanıtım Fuarına’ ...
Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (3)
YEREL HABERLER Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (3)
Antalya’da yarın için kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Antalya’da yarın için kuvvetli fırtına uyarısı
Konserve kutusunu keserek, başı sıkışan kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Konserve kutusunu keserek, başı sıkışan kediyi ...
Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
YEREL HABERLER Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
Eski başkanlardan Antalyaspor'a tam destek
YEREL HABERLER Eski başkanlardan Antalyaspor'a tam destek
Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2)
YEREL HABERLER Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2)