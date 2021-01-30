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Alanya Belediyesi'nden Stadyuma yağmur önlemi Stadyumu'nun çimleri sera naylonu ile kapatıldı.

İHA

Alanya Belediyesi'nden Stadyuma yağmur önlemi Stadyumu'nun çimleri sera naylonu ile kapatıldı.

Alanya Belediyesi, Süper Lig maçı öncesi dolu ve kuvvetli yağış ihtimaline karşı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun çimlerini sera naylonu ile kapattı.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü‘nün meteorolojik uyarısı üzerine, Alanya Belediyesi ilçenin Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun zemininin zarar görmemesi için önlemler aldı. Saha zemininin dolu ve kuvvetli yağış ihtimaline karşı çimlerinin zarar görmemesi ve müsabakanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için önlemler alındı. Meydana gelebilecek dolu ve kuvvetli yağış gibi olumsuzluklardan çimlerin etkilenmemesi için Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından üzeri sera naylonları ile kapattı.
Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor sahasında DG Sivasspor'u ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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