-Korkuteki beyaza büründü

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Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı hava Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yüksek kesimlerde de etkili oldu. Bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza büründü.

Korkuteli’ye bağlı yayla mahallelerinde lapa lapa yağan kar, araçların üzerinde beyaz tabaka oluştururken, yollarda, okul bahçelerinde ve evlerin önlerinde birbirinden güzel manzaralar oluştu.

Çocuklar evlerini önünde kartopu ve kardan adam yaparken, Korkuteli belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Kar nedeniyle Korkuteli Bucak Yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Jandarma ekipleri zincirsiz araç bırakmıyor.

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