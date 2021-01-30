Alanyaspor - Sivasspor maçına yağmur engelli

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Süper Lig’in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma yağmur sebebiyle yarına ertelendi.

Aytemiz Alanyaspor ile DG Sivasspor arasında Saat 16.00’da Bahçeşehir Okulları’nda oynanan maç, sağanak yağmur nedeniyle tamamlanamadı. Maçın 19. dakikasında şiddetini artıran sağanak yağmur sebebiyle sahanın ve saha kenarında su seviyesinin yüksek olması, korner noktalarının su altında kalması sebebiyle maç hakem tarafından yarın aynı saate ertelendi.

Mücadelede Alanyaspor'un 10 üstünlüğü bulunuyordu.

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