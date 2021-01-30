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Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu

DHA

Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın farklı ilçelerinde asker uğurlama konvoyları düzenlenerek koronavirüs tedbirleri ihlal edildi. Caddelerde kırmızı ışıkta araçlarını durdurup oynayanlar, sokak arasında yolu trafiğe kapatıp eğlenen gençler ile otogardaki uğurlamada havaya atılıp tutulan gençlerin o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kentin farklı ilçelerinde dün gece, koronavirüse yönelik alınan tedbirler ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi. Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda araçlarını kırmızı ışık süresince durduran gençler, cadde ortasında göbek atarak oynadı. Temizlik, sosyal mesafe, maske kuralların hiçe sayıldığı görüntülerin benzeri Kepez ilçesinde de kameralara yansıdı. Varsak Mahallesi'nde akan trafikte otomobillerini durduran gençlerden bazılarının silah ile havaya ateş ettiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Antalya Otogarı'nda da askere giden gençlerin uğurlanması sırasında maske takılsa da sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Askere gönderiler genç kucaklanıp havaya fırlatıldı. Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi'ndeki bir sokakta da gençler, asker eğlencesi düzenledi. Yol ortasında karşılıklı göbek attı. Vatani görevi için askere gidenlerin ve arkadaşlarının kısıtlamayı ihlal eden bu görüntüleri cep telefonu kameralarına anbean yansıdı ve sosyal medyada da paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-01-30 17:38:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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