12-20 yaş aralığındaki gençler Pazartesi gününden itibaren toplu ulaşımı kullanabilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince toplu ulaşımda 1220 yaş arası genç ve çocukların toplu ulaşım kartları 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılacağını bildirdi. Toplu ulaşımdan faydalanabilmek için Antalyakart’ları HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Aralık 2020 tarihinde aldığı 2020/102 nolu karar ile 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını kısıtlamıştı. 1 Aralık’tan bu yana 20 yaş altı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarını kullanamıyordu.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bazı sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle 30 Ocak Cumartesi (bugün) yeni bir karar aldı. Kurul, 30/01/2021 tarih ve 2021/4 nolu kararında; Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesiyle 8 ve 12’nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için yüz yüze takviye kurslarının 22 Ocak 2010 tarihinden itibaren başladığını hatırlatarak, bu kurslarda devam edecek öğrenci ve kursiyerlerin, toplu taşıma araçları, özel araçlar veya servis araçları ile eğitim kurumlarına ulaşım sağlamalarına izin verilmesine karar verdi.



HES kodu eşleştirmesi şartı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı da Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı üzerine çalışma başlattı. Kurur kararına istinaden 1220 yaş aralığındaki gençler, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. 1220 yaş aralığındaki vatandaşların toplu ulaşımdan faydalanabilmesi Antalyakart’larını HES kodu ile eşleştirmeleri gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı´nın çıkardığı genelge ve Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince toplu taşıma araçlarına (otobüs, minibüs, Antray ve nostalji tramvayı) biniş sırasında HES kodu tanımlaması yapılması gerekiyor. Tanımlama yapmayan vatandaşlar toplu taşıma hizmetinden faydalanamıyor, bakiyesi olmayan kişiler başka kartları da kullanamıyor.

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