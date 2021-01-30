Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi

DHA

Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, kızı ve damadının market alışverişine gittiği sırada tek katlı ahşap evde kalan yatalak Kadriye Turgut (83), çıkan yangında yanarak can verdi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi´ndeki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Kadriye Turgut'un kızı Hatice Ergün (51) ve damadı İsmail Ergün´ün (56) markete alışverişe gittikleri sırada, yatalak hasta olan Kadriye Turgut evde tek başına kaldı. Bu sırada iddiaya göre yatak altına serilen elektrikli battaniye nedeniyle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm evi sararken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, Kadriye Turgut dışarı çıkamadı.
DAMADI VE KIZI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yangın haberini alarak hemen eve gelen İsmail ve Hatice Ergün çifti ise alevlere müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Yangın yerine çağrılan ambulansa alınan İsmail Ergün´ün elinde oluşan hafif yanıklar tedavi edilirken bir süre oksijen verildi. Ambulanstan inen İsmail Ergün ve Hatice Ergün, bir otomobile bindirildi. Otomobil içerisinde Hatice Ergün, İsmail Ergün'e sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra İsmail ve Hatice Ergün, tekrar yanan eve gitti. Bu sırada gözyaşı döken Hatice Ergün 'anne' diye feryat etti.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucunda evin içerisinde Kadriye Turgut'un cansız bedeniyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, olay yeri inceleme ekibi talep etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kadriye Turgut'un evden çıkarılan cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
BELEDİYE BAŞKANI AYAKKABI VERDİ
Yangın yerine gelen Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, olayla ilgili bilgi aldı. İsmail Ergün'ün ambulansa alındığını öğrenen Şahin, hemen yanına gitti. Aksu Belediye Başkanı Şahin, yanında getirdiği bir çift ayakkabıyı, yağmurdan dolayı ayakkabısı ıslanan İsmail Ergün'e verdi. İlçelerinde bugüne kadar birçok yangın çıktığını ifade eden Başkan Şahin, yangınlarda zarar gören ailelere maddi yardımlarda bulunduklarını söyledi. Şahin, ilçelerinde ilk kez ölümlü bir yangın yaşandığını ve üzüntülü olduklarını sözlerine ekledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-30 21:00:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

12-20 yaş aralığındaki gençler Pazartesi gününden itibaren toplu ulaşımı kullanabilecek
YEREL HABERLER 12-20 yaş aralığındaki gençler Pazartesi gününden ...
Silah tutukluk yapınca taşlarla saldırdılar: 1 yaralı Antalya’da iki grup arasında çıkan sopalı ve taşlı kavgada 1 kişi yaralandı Karşı tarafa doğrulttuğu silah ateş almayan şahıs, yerden aldığı taşlarla saldırısına devam etti
YEREL HABERLER Silah tutukluk yapınca taşlarla saldırdılar: 1 ...
Ev yangınında yatalak yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ev yangınında yatalak yaşlı kadın hayatını kaybetti
Antalya derbisinde kazanan Konyaaltı oldu
YEREL HABERLER Antalya derbisinde kazanan Konyaaltı oldu
Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı
Kemer Belediyesinden sokak hayvanlarına operasyon
YEREL HABERLER Kemer Belediyesinden sokak hayvanlarına operasyon
Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu
YEREL HABERLER Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ertelendi
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ...
Alanyaspor - Sivasspor maçına yağmur engelli
YEREL HABERLER Alanyaspor - Sivasspor maçına yağmur engelli
Antalya’da jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek
YEREL HABERLER Antalya’da jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek
-Korkuteki beyaza büründü
YEREL HABERLER -Korkuteki beyaza büründü
Aytemiz Alanyaspor´dan Bakasetas´a teşekkür
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´dan Bakasetas´a teşekkür
Tek katlı ev yangında küle döndü
YEREL HABERLER Tek katlı ev yangında küle döndü
Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi nedenlerden yaptım' dedi
YEREL HABERLER Park halindeki otomobili kundakladı, 'ailevi ...
Antalya'da aranan 81 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 81 şüpheli yakalandı
Kırmızı ışık ihlali kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali kazası: 1 yaralı
Antalya’da deniz suyu, hava sıcaklığının iki katına çıktı Kısıtlamadan muaf tutulan bazı turistler denize girerek ısındı
YEREL HABERLER Antalya’da deniz suyu, hava sıcaklığının iki katına ...
Park ettiği araç yarım saat sonra kundaklandı, alev alev yanan araç kül oldu LPG'li araçta yaşanan patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı Yakalanan kundakçı gazetecilere sitem etti: " "Para kazanmak için çek beni gönder, yazın oraya bir şeyler verdirin cezayı, böyle medya olmaz"
YEREL HABERLER Park ettiği araç yarım saat sonra kundaklandı, alev ...
Bahçeşehir Stadyumu'nda kuvvetli yağış önlemi
YEREL HABERLER Bahçeşehir Stadyumu'nda kuvvetli yağış önlemi
Antalya’da asker uğurlama eğlencelerinde korona virüs yine unutuldu Asker adayları omuzlara alınıp havaya atıldı, sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Antalya’da asker uğurlama eğlencelerinde korona virüs ...
Alanya Belediyesi'nden Stadyuma yağmur önlemi Stadyumu'nun çimleri sera naylonu ile kapatıldı.
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden Stadyuma yağmur ...
52 günlük zorlu sürecin ardından koronavirüsü yendi; 'tedbirlere uyun' dedi
YEREL HABERLER 52 günlük zorlu sürecin ardından koronavirüsü yendi; ...
Büyükşehirin Balbey Projesi ortak akıl toplantıları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin Balbey Projesi ortak akıl toplantıları ...