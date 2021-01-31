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Bahçeli'nin Şuşa'ya yaptıracağı okulun ana motifi Har-ı Bülbül

DHA

Bahçeli'nin Şuşa'ya yaptıracağı okulun ana motifi Har-ı Bülbül


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde yaptıracağı okulun projesi tamamlandı. Projeyi çizen Isparta eski Belediye Başkanı yüksek mimar Yusuf Günaydın, ana motifte sadece Şuşa'da yetişen ve 'Özgürlük çiçeği' olarak isimlendirilen Har-ı Bülbül'ün kullanılacağını açıkladı. Okul, Azerbaycan milli marşını besteleyen Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyacak.
MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kentinde inşa edilecek okulun projesi, Isparta eski Belediye Başkanı ve Bahçeli'nin danışmanı yüksek mimar Yusuf Ziya Günaydın tarafından çizildi. İnşaatına hemen başlanması planlanan okul için Yusuf Ziya Günaydın ile birlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Şuşa'ya gitti.
GELENEKSEL MODERN KARIŞIMI
Okul projesinin mimarı Yusuf Ziya Günaydın, projenin detaylarını anlattı. Günaydın, okulun 9 derslik, bir atölye, bir laboratuvar, geniş bir kantin ve mutfak, öğretmen odaları olmak üzere toplam 2 bin metrekare inşaat alanından oluştuğunu söyledi. Projenin günün eğitim şartlarına göre çizildiğini belirten Günaydın, "Biraz çeşitlilik arz eden bir proje. Görünüş olarak da bizim geçmişimizi andıran, geleceğimize de işaret veren hem klasik hem de modern bir projenin karışımı oldu. Çünkü Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bunu çok istiyordu" dedi.
LİDER BAHÇELİ ÇOK BEĞENDİ
Şuşa şehrinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve okulun da şehirle bu açıdan uyum içerisinde olacağı bir proje hazırlandığını dile getiren Yusuf Ziya Günaydın, "Çevreye uygun bir yapı tarzı düşünüldü. Genel başkanımıza da dün takdim ettim, o da çok beğendi, 'Arzu ettiğim projeyi yapmışsınız' dedi. Ben de çok sevindim öyle söyleyince. Bugün de Şuşa'ya uçuyoruz, arazinin yeri için üç kişi gidiyoruz. Yerini net olarak görüp, son projemiz de uygundur diye onaylandıktan sonra hemen ihale aşamasına geçilecek, hemen yapılacak, herhangi bir bekleme olmayacak" diye konuştu.
ŞUŞA'NIN SEÇİLME NEDENİ
Şuşa'nın seçilme sebebini de anlatan Günaydın, şunları söyledi:
"Şuşa, Karabağ'da Azerbaycan'ın orta noktalarında coğrafi olarak stratejik bir bölge. Burası şu anda boşaltıldı ama çok merkezi bir yer olacağından nüfusunun kısa zamanda 4050 binlere ulaşacağı tahmin ediliyor. Onun için de oraya kuvvetli bir akım olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla orada çocukların okuma ihtiyacı için güzel bir okul olması gerekiyor. Onun için Şuşa şehri seçildi. Okulun ismi ise Azerbaycan'ın milli marşının bestecisi Üzeyir Hacıbeyli Okulu olacak."
ANA MOTİF ÖZGÜRLÜK ÇİÇEĞİ
Şuşa'da okulun yapılacağı alanla ilgili inceleme çalışmaları için iki gün kalacaklarını söyleyen Yusuf Ziya Günaydın, okul mimarisiyle ilgili de şu bilgileri verdi:
"Okulun ana kapısında Selçuklu motifleri kullanılacak. Ana kapının etrafında Selçuklu ve Osmanlı çinileri olacak. Ana kapının üstünde sadece Şuşa'da yetişen endemik bir tür olan ve milli bir çiçek olarak kabul edilen 'Özgürlük çiçeği' Azerice adıyla Har-ı Bülbül ve etrafında ise zeytin dalları bulunuyor. Bunlar vitrayla yapılacak. Kapının iki tarafı da çiniyle kaplandı, balkonlu sağsol çinili köşktür bunlar. Çatısında ise tunçtan sağa ve sola dönük iki bayrak yapılacak, biri Azerbaycan bayrağı biri de Türkiye Cumhuriyeti bayrağı olacak."
EFSANELERDE GEÇEN ÇİÇEK
Okulun ana kapı üstünde vitrayla yapılacak olan ve Şuşa'nın endemik bir bitki türü olan Har-ı Bülbül, 'Özgürlük çiçeği' olarak da isimlendiriliyor. Bölgenin resmi çiçeği olarak da kabul edilen ve sadece Şuşa'da yetişen Har-ı Bülbül'ün şekli bir bülbülü andırıyor. Azerice'de 'Har-ı Bülbül' demek 'Dikenli bülbül' anlamına geliyor. Üç farklı yöne yayılan üç yaprağın ikisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklinde ve çok kırılgan bir çiçek olan Har-ı Bülbül, pek çok efsane ve halk masalına da anlatılıyor.
BAHÇELİ PROJE FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ
Devlet Bahçeli, 26 Ocak tarihli TBMM grup toplantısında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 derslikli bir okulun yapılmasına ilişkin 16 Ocak'ta paylaştığı sosyal medya mesajını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onayıyla Şuşa'ya okul yapma projesinin uygun bulunduğunu kaydetmişti. İki cumhurbaşkanına da teşekkür eden Bahçeli, "Şuşa'da yapacağımız okul tamamlanır tamamlanmaz Azerbaycan Cumhuriyeti'ne anında teslim edilecektir. Hayırlı olsun" diyerek projenin fotoğraflarını da kürsüden grup toplantısına katılan milletvekilleri, parti yöneticileri ve ekranlar aracılığıyla da kamuoyuyla paylaşmıştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-31 08:59:00

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