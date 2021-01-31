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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus turistlerin kış ortasında Kekova'da deniz keyfi

DHA

Rus turistlerin kış ortasında Kekova'da deniz keyfi


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)TÜRKİYE'nin büyük bölümünde ağır kış koşulları yaşanırken, Antalya'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, kış ortasında soğuk  havada denize girdi.
Demre'ye gelen Rus turistler önce ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan Ruslar, yatın üstünde grup halinde oturdu. Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdikten sonra tarihin, doğanın ve mavinin iç içe olduğu güzellikleri ölümsüzleştiren turistler, denizi izledi. Hamidiye Koyu'ndan geçen yat, Gökkaya Koyu'nda yüzme molası verdi. Hava sıcaklığının 14 derece, deniz suyu sıcaklığının 1617 derece civarında olduğu havada, bazı Rus turistler denize atladı. Yatın üstünden deniz atlayan turistler, bolca yüzdü. Denizden çıkınca da soğuk su ile duş alan turistler, ardından tekrar yata binerek, Aşıklar Mağarası'nı gezdi. Yat turu başladığı Çayağzı Limanı'nda sona erdi.
Rus Evgenii Razumeyko, "Muhteşem bir gün geçirdim. İlk kez geldiğim Türkiye'de büyülendim. Kekova çok harika bir yer. Bu mevsimde denize girmek, benim için bir rüya. Deniz çok güzel. Denizin suyu masmaviydi. Rusya'da hava sıcaklığı eksi 10 ile eksi 20 derece arasında idi. Ben bu havayı ancak yazın bulabilirim Rusya'da" dedi.
Alexey Gamaley, "İlk kez Türkiye'ye geldim. Türkiye harika bir ülke. Kekova başka bir güzel. Kışın denize girdim. Sanki bir rüya. Deniz çok güzeldi. Bu hava sıcaklığını Rusya'da yazı görebilirim. Ama bu kadar güzel denizi göremem" diye konuştu.
Diana Dorofeeva da, "İlk kez Türkiye'ye geldim. Türkiye ve Türkler beni büyüledi. Bugün Kekova'da tatilimin en güzel gününü yaşadım. Bu mevsimde denize girmenin mutluğunu yaşadım. Deniz çok güzeldi. Su da bana göre sıcaktı. Türkiye'yi çok sevdim. Yine geleceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-01-31 09:00:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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