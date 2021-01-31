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69 yılını geride bıraktı, kuzusunu bırakamadı

DHA

69 yılını geride bıraktı, kuzusunu bırakamadı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da doğduğu günden beri derme çatma taş evde yaşayan Mehmet Ali Özkan (69), eşinin 22 Ocak günü hayatını kaybetmesiyle tek başına kaldı. Harabeye dönen evde yaşamını sürdüren Özkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin 'huzurevine yerleştirelim' teklifini; yavruyken kendisine hediye edilen ve o günden beri baktığı koçunu da götürmek şartıyla kabul etti. Özkan, koçuyla birlikte huzurevine yerleştirilecek.
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde doğduğu iki odalı taş evde 15 kişilik ailesiyle yaşayan Mehmet Ali Özkan, 1967 yılında Rahime Özkan ile evlendi. O tarihten sonra kardeşleri birer birer evlenip evden ayrılan ve babası vefat eden Özkan, annesi ve eşiyle evde yaşamaya devam etti. Özkan çiftinin dünyaya gelen 5 çocuğu da yıllar içinde hayatını kaybetti. 2001 yılında annesinin de ölmesiyle, Rahime ve Mehmet Ali Özkan çifti bir başlarına kaldı.
8 yıl önce böbreklerinden ve bacaklarından rahatsızlık yaşamaya başlayan Rahime Özkan'a en büyük desteği ise eşi sağladı. İkilinin arasındaki ilişkiden etkilenen bir komşuları, Özkan'a yavru kuzu hediye etti. Özkan kuzuya çocuğu gibi ilgi göstererek büyüttü. Bu sırada Rahime Özkan da 1 yıl önce yatalak kaldı.
SON İSTEĞİ SU OLDU
Mehmet Ali Özkan, tüm gününü eşinin yanında onunla ilgilenerek geçirmeye başladı. 22 Ocak Cuma günü kendini iyi hissetmediğini söyleyen Rahime Özkan, eşinden su istedi. Suyu verdikten bir süre sonra seslenen, yanıt alamayınca kontrol eden Özkan, eşinin hayatını kaybettiğini anladı.
69 YIL SONRA BİR BAŞINA KALDI
Eşinin ölümüyle yıkılan Özkan, 69 yıl sonra 2 odalı evinde bir başına kaldı. Durumdan haberdar olan Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Özkan'a ulaştı. Harabeye dönen evde yaşayan Özkan'a yetkililer, huzurevine yerleştirme teklifinde bulundu. Özkan ise eşinin ölümünün üzerinden 40 gün geçmesinin ardından teklifi kabul edeceğini, ancak koçunu ne yapacağını bilmediğini söyledi. Bunun üzerine yetkililer Özkan'ı, 'Onun dışında bir şeyim kalmadı' dediği koçuyla birlikte huzurevine yerleştirme kararı aldı.
5 ÇOCUKLARI DA ÖLDÜ
2 odalı evlerinde 13 kardeşiyle birlikte yaşadıklarını anlatan Mehmet Ali Özkan, "Bu evde dünyaya geldim, o günden bugüne kadar bu evde yaşadım. 1967'de eşim Rahime ile evlenip bu eve yerleştik. Zamanla tüm kardeşlerim evlenip gitti, biz annemle birlikte bu evde kaldık. 1979'da eşim hamile kaldı ve doğum için traktörle hastaneye götürdük. 1984 yılında buraya elektrik geldi. Bir erkek çocuğumuz oldu ancak 3 saat sonra vefat etti. 5 çocuğumuz oldu ancak hepsi aynı şekilde öldü" dedi.
'BİRBİRİMİZE ÇOK BAĞLIYDIK'
Hastalandığından bu yana eşine baktığını söyleyen Özkan, "En son eşimle bu evde baş başa kaldık. Burada yaşamanın zorlukları vardı ama katlanıyorduk. Eşim 8 sene önce rahatsızlandı, son 1 senedir yatalak kaldı. O günden bu yana ben bakıyordum. Belki birbirimize kusurumuz olmuştur ama aramızda başka bir şey olmadı. O kadar tatlı bir insandı. Biz birbirimize çok bağlıydık, kenetlenmiştik. Ben de onun için gücüm yettiğince elimden gelen gayreti gösterdim. Vefat etti, ona karşı görevimi yaptım" diye konuştu.
'KOÇUM DIŞINDA DEĞERLİ BİR ŞEYİM KALMADI'
Doğduğundan bu yana evinde ilk defa tek başına kaldığını belirten Özkan, "Eşimin ölümünün üzerinden 40 gün geçmesini bekliyorum. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Bir koçum var. Bir arkadaş verdi onu da bana. Ufacıktı bana geldiğinde onu büyüttüm. Onun dışında kıymetli bir şeyim kalmadı" dedi.
KOÇUYLA HUZUREVİNE GİDECEK
Özkan çiftinin durumundan haberdar olduklarında destek için geldiklerini belirten Antalya Yardımlaşma Platformu sözcüsü Demet Çileli, "Bir gönüllümüz sosyal medya üzerinden ulaştı. Özkan ailesinin mağduriyetinden bahsetti. Durumu değerlendirdik, ancak durumu kötü olan Rahime Teyzeye yetişemedik, hayatını kaybetti. Mehmet Ali Amcamız için elimizden geleni yapacağız. Yetkililer de devreye girdi. İnşallah amcamızı kuzusuyla birlikte bir huzurevine yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-01-31 09:13:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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