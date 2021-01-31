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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’dan bisiklet eğitimi

İHA

Muratpaşa’dan bisiklet eğitimi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi hem bir ulaşım aracı olarak hem de spor amaçlı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için mahallelerde temel bisiklet sürüş eğitimleri düzenliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, kursiyerler dakikalar içinde iki teker üzerinde dengede durmayı öğrenip pedal basmaya başlıyor.

Bisiklet, gençyaşlı, kadınerkek herkesin rahatlıkla kullanabildiği, günlük rutinlerden kaçış imkanlarıyla kişiye özgürlük duygusu veren, arızalandığında kolayca tamir edilen bir ulaşım aracı. Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi bisikletin hem bir ulaşım aracı olarak kullanımını yaygınlaştırmak hem de sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyenler için mahallelerde ücretsiz sürüş eğitimleri düzenliyor.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar her mahallede 2 haftalık dönemler halinde düzenleniyor. Yetişkinlere yönelik kurs, hafta için her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ders olarak gerçekleştiriliyor. 18 Ocak’ta başlayan kurslar, 30 Nisan’da sona erecek. 7 ayrı mahallede düzenlenecek kursların Yeşilbahçe Mahallesi bölümü tamamlandı. Eğitimlerde, kursiyerlerin dakikalar içinde iki teker üzerinde dengede durmayı öğrenip pedal basmaya başlaması dikkat çekti.

“Hayalimdi”
Yeşilbahçe’de kursu başarıyla tamamlayan 57 yaşındaki Elmas Coşar, bisiklet sürebiliyor olmanın kendisinin hayali olduğunu söyledi. “Uzun süredir istediğim ama yapamadığım bir hayalimdi” diyen Coşar, Muratpaşa Belediyesi’nin böyle bir kursu düzenlediğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi. Bisiklet sürebilmeyi “Çok keyifli, çok güzel bir şey” sözleriyle anlatan Coşar, mutluluğunu dile getirdi.

“Yedi mahalle”
Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz bisiklet eğitimleri bu haftadan itibaren Meltem Mahallesi’nde devam edecek. Emel Sevgi Taner İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek eğitimler 12 Şubat’ta sona erecek. Kurslar daha sonra ikişer haftalık dönemler halinde Fener, Konuksever, Kızıltoprak, Kızılsaray ve Muratpaşa mahallelerinde gerçekleştirilecek.

“Bisiklet kültürü”
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın hem topoğrafyasının hem de iklim şartlarının bisiklet kullanımı için son derece uygun olduğunu söyledi. Ancak Antalya kadar şanslı olmayan birçok Avrupa şehrinde bisiklet kullanımının çok daha yaygın olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu noktada bisikleti bir kültür olarak görmemiz gerekiyor. Bisiklet bir ulaşım aracı olduğu kadar çocuklar için bir oyun, gençler için spor ve gezme, yaşlılar için bir sosyalleşme aracı. Muratpaşa Belediyesi olarak, bisikletin bir kültür olarak gelişip yaygınlaşması için başlattığımız temel sürüş eğitimleri yeni yılda mahallelerde devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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