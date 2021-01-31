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Turizm tarihinde bir ilk: Ocak ayı şampiyon

DHA

Turizm tarihinde bir ilk: Ocak ayı şampiyon


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizmde 12 ayın en zayıfı olan ocak ayının, 2020'de temmuz, ağustos ve eylülü geçerek, 2 milyon 287 bin turistle yılın şampiyonu olduğunu açıkladı.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son açıkladığı 2020 yılı turizm verilerine yönelik ilginç sonuçlar ortaya koyan bir analiz hazırladı. Turizmde korona döneminin röntgeni niteliğindeki analizinde Recep Yavuz, Türkiye'nin 2020 yılı turizm verilerini dünyada açıklayan ilk ülke olduğuna işaret etti. Yavuz, "Şu ana kadar birkaç cılız açıklama dışında hiçbir yerde, hiçbir turizm ülkesinin 2020 yılına dair resmi verilerini göremedim. Dünya Turizm Örgütü de (UNWTO) en erken mart ayında açıklar" dedi.
TÜRKİYE'NİN KAYIP SAYISI YUNANİSTAN'IN HAYALİ
Türkiye'nin 2020 yılı kesin turizm verilerine göre 15 milyon 964 bin turist geldiğini belirten Yavuz, toplam gelirin 12 milyar 100 milyon dolar, kişi başı ortalama turizm gelirinin 762 dolar olduğunu kaydetti. 2019'a göre turist sayısında 35 milyon 783 bin kişiyle yüzde 69, turizm gelirinin 22.4 milyar dolarla yüzde 65 azaldığını kaydeden Yavuz, Türkiye'nin korona nedeniyle kaybettiği 35 milyon turistin Yunanistan'ın yıllardır hayalini kurduğu sayı olduğunu söyledi.
İLK DEFA OCAK AYI ŞAMPİYON OLDU
Recep Yavuz, 2020'nin en ilginç turizm verisi olarak ise turizmde 12 ayın en zayıfı olan ocak ayının, temmuz, ağustos ve eylülü geçerek 2 milyon 287 bin turistle yılın şampiyonu olmasını gösterdi. Yavuz, "Ocak ayı, şubattaki küçük bir artışı saymazsak 2020 yılında tek artış olan (yüzde 14,3) ay oldu. Turizmcilere 'bir gün gelecek ocak en iyi ay olacak' desek, devamını dinlemezdi bile. Ama oldu işte, koronada ezber bozuldu, en kötü ay en iyi ay oldu. Her fırsat bir kriz yaratıyor, korona da ocak ayını parlattı. Büyük konuşmayayım ama bu bir daha olmaz" dedi.
KİŞİ BAŞI GELİR 96 DOLAR ARTTI
Bir başka ilginç verinin de gelirlerde yaşandığını kaydeden Yavuz, "Korona sezonunda kişi başı turist geliri 96 dolar artarak 762 dolar oldu. Oysa en iyi turizm yılı olan 2019'da kişi başı geliri 666 dolarla kapamıştık. Hele bir de 2020 yılında bir dördüncü çeyrek var ki, kişi başı 854 dolarla tüm zamanların rekoru olabilir. 'Fiyatlar genel olarak artmadığına göre kişi başı gelir niye artıyor?' sorusunun cevabı bence iki konuyla ilgili. Konaklama süresi ve portföy değişikliği" diye konuştu.
TATİL SÜRESİ 1-2 GECE UZADI
Paket turla gelen turistlerin konaklama süresinin 1-2 gece daha artarak, turistin korona sürecinde 10 günlük karantinayı göze aldığını anlatan Yavuz, "Turist 'hazır gelmişken bari hakkını vereyim' düşüncesiyle ülkemizde daha uzun kaldı. İkincisi, uzun zamandır dile getirdiğim turist sayısı konusu. Biz, sınırımızdan geçip 1 gece konaklayan herkesi turist kapsamı içine alıyoruz. Oysa genelde karayolu ile gelen, sadece selam verip geçen, bir misafirin turistik verilerde yer alması yanıltıcı olmakla birlikte, gelirin düşmesine neden olan bir etkisi var. Bu durumda ne gerçek turist sayısı, ne gerçek gelir tespit edilebiliyor" dedi.
3 MİLYON TÜRK VATANDAŞI
2020 yılı için Ruslar ve Ukraynalıların önemli yer tuttuğuna işaret eden Yavuz, "Eğer yurt dışındaki Türklerle, Türkiye tutkunu turistler olmasaydı, bu yıl ülkemizde tatil yapan Avrupalıyı görmek hayal olurdu. Bütün engellerin üstünden atlayarak Türkiye'ye gelen 3 milyon üzerinde Türk vatandaşı bizim en önemli kozumuz. Yunanistan, İtalya, İspanya sanırım 3 milyon turisti görmedi bu sene. Yılın yıldız ülkesi Ukrayna idi, çıktığı gibi bitirdi. Rusya'da ağustostan beri istikrarlı bir şekilde devam etti. Anlaşılan o ki krizlerde Avrupa daha kırılgan ve ürkek" diye konuştu.
12 MİLYON ENGELLERİ AŞIP GELDİ
Türkiye'nin dünya turizminde kemikleşmiş önemli bir portföye sahip olduğunu vurgulayan Recep Yavuz, şöyle devam etti: "Böyle bir sezonda 16 milyon ziyaretçinin gelmesi bunun bir kanıtı. Ben saymayacağım ama siz bir düşünün bu sene tatile gitmek isteyen kişinin önüne konan bir sürü engeli. Ocak ve şubat haricinde 12 milyon üzerinde insan Türkiye'ye gelmek için korona şartlarında bu engellerin üzerinden atladı. En çok ziyaretçi gelen ülkeler Rusya'dan 2 milyon 128 bin, Bulgaristan'dan 1 milyon 242 bin, Almanya'dan 1 milyon 118 bin, Ukrayna'dan 997 bin, İngiltere'den 820 bin kişi oldu."
DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-31 12:17:53

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