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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da fırtına sonrası dev dalgalar arasında sörf keyfi

İHA

Alanya'da fırtına sonrası dev dalgalar arasında sörf keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün süren sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisini yitirmesiyle güneşli havayı fırsat bilen bir grup sörfçü, dalga boyu yüksekliği 3 metreyi bulan denizde sörf keyfi yaptı.
Alanya'da 2 gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 16.8 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen bir grup sörfçü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yetkililerden alınan iznin ardından soluğu denizde aldı. Bu anları keyfe çeviren sörf tutkunları, tahtalarıyla kendilerini Keykubat Plajı'ndaki denizde dalgalara bıraktı. Sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, suyun tadını çıkardı. Dalga boyu 3 metreyi bulan denizde yaklaşık 30 sörfçü saatlerce vakit geçirdi.

“Fırtınaları takip ederek buraya geldik”
Şili’den Alanya’ya gelerek sörf keyfi yapan Efe Çıtakoğlu, denizin çok güzel olduğunu söyledi. Çıtakoğlu, “Arkadaş grubuyla buraya geldik, gelme sebebimiz kondisyonlar mükemmel. Federasyondan izin alarak sörf yapıyoruz. Fırtınaları takip ederek buraya geldik. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sörfümüzü yapabiliyoruz. Bir bölgede sörf yapıyoruz ama burası biraz daha kaliteli” dedi.
Lisanlı dalga sörfü sporcusu Bengisu Yalvaç ise, alınan iznin ardından burada sörf yaptıklarını belirtti. Yalvaç, “Dalgalar çok güzel, onun için burada sörf yapmayı tercih ettik. Keyifli bir gün geçirdik” diye konuştu.

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