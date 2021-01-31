Tam denize girerken 10 metrelik dev dalgayı görünce neye uğradığını şaşırdı Denizdeki kayalığın hızını düşürdüğü dalga yüzünden sırılsıklam olan kişi, sahile kaçtı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde denize girmek için gelen bir kişi, dev dalgayla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Kayaya çarpıp boyu 10 metreye uzanan dalganın sırılsıklam ettiği kişi, ardından sahile kaçtı.

Dün şiddetli rüzgarın etkili olduğu Kumluca’da, Mavikent Sahili’ne gelen bir kişi, kötü hava koşullarına rağmen denize girmek istedi. Dev dalgaların oluştuğu sahilde, denize tam girmeye hazırlanan kişi, sudaki kayaya çarpıp boyu 10 metreye kadar ulaşan dalgayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Kayalık sayesinde hızı düşen dalga, denize giren kişiyi sırılsıklam etti.

Sırılsıklam ıslanan kişi, bir başka dalga gelmeden sahile kaçtı.

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