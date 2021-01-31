Antalya'nın kayak merkezi Saklıkent misafirlerini bekliyor

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava sahilde yaz keyfi yaşatırken, sahile 50 kilometre uzaklıktaki 1900 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi de sezonu açtı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kayak merkezi sömestir tatilinde misafirlerini ağırlarken, muhteşem manzarası havadan görüntülendi.

Korona virüs sebebiyle yazın turizm sezonunu yüzde 70'lik kayıpla kapatan Antalya kış turizminde de iddialı. Pandemiye rağmen güvenlik sertifikalarıyla yıl boyunca 3,5 milyon turiste ev sahipliği yapan Antalya, misafirlerine artık denizle birlikte kayak yapma imkanı da sunuyor. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren tatilciler, isterlerse sahile 50 kilometre uzaktaki Beydağlar'ının zirvesindeki 1900 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'ne çıkıp kayak yapabiliyorlar. "Kapının önünde kayak keyfi" sloganıyla telesiyej ve teleskilere yürüme mesafesindeki 4 ayrı pistiyle 500 dağ evinin yer aldığı Saklıkent, kayak sezonunu açtı. 30 santimetreye ulaşan kar kalındığını ve 23 Şubat'a kadar sürecek olan sömetir tatilini fırsat bilen özellikle Antalyalılar soluğu Saklıkent'te aldı.

Nisan ayı başına kadar kaliteli kayak hizmeti veren Saklıkent'te kar kalınlığı mevsim şartlarına göre zirvede 4 metreye kadar çıkabiliyor. Bölgedeki tesis işletmecileri, kar yağışı sebebiyle geç açılan sezona rağmen umutlu olduklarını ve bölgenin kayağa müsait olduğunu belirterek, herkesi Saklıkant'e davet ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.