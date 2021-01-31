Antalya'da tehlikeli kızak eğlencesi kamerada



Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşların tehlikeli kızak eğlenceleri kameraya yansıdı.Korkuteli ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkisini gösterdi. Bugün de aralıklarla devam eden yağış ilçe halkını ve üreticileri sevindirirken, ortaya tehlikeli kar eğlenceleri de çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kiminin otomobilin kiminin de traktörün arkasına iple bağladıkları kızaklarla kaydıkları anlar yer aldı.BURDUR'DA DA AYNI MANZARAAntalya'nın komşu ili Burdur'da da kar yağışı benzer manzaralar oluşturdu. Yine sosyal medyaya yansıyan görüntüde bir aracın arkasına bağlanan kızak benzeri bir cisim üzerinde 5 kişinin kızak yaparken çekilmiş halleri hem güldürdü hem düşündürdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2021-01-31 14:40:42



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