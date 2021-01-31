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Konyaaltı Sahili'nde 2 tabanca bulundu

DHA

Konyaaltı Sahili'nde 2 tabanca bulundu


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde, biri falezlerde, diğeri sahilde olmak üzere iki tabanca bulundu.Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilk tabanca falezlerde bulundu. Denize giren Rus turist, falezler üzerinde gezintiye çıktı. Kayalıklarda siyah poşet içerisinde tabanca olduğunu gören Rus turist, yakınlardaki taksi durağına giderek silahı gösterdi. Taksicilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tabancayı teslim aldı. Çevrede araştırma yapan polis, silaha ait ve içerisinde 6 mermi bulunan şarjör buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tabanca ve şarjör incelenmek üzere kriminal servisine gönderildi.İKİNCİ SİLAHI TEMİZLİK İŞÇİLERİ BULDUAynı dakikalarda ilk silahın bulunduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzakta, bu kez sahilde tabanca bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik işçilerinin kumlar içerisinde bulduğu tabancayı teslim aldı. Denizden sahile dalgaların getirdiği düşünülen silahın oksitlendiği görüldü. Bu tabanca da incelenmek üzere kriminal servisine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-01-31 16:24:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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