Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 22. haftasında dün sağanak yağış nedeniyle ertelenen maçta Aytemiz Alanyaspor, bugün Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 20’lık üstünlüğüyle sonra erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Alanyaspor’un sağdan Salih ile kullandığı köşe atışında altıpasın içinde oluşan karambolde kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırırken Fatih’in önüne geldi. Fatih’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 10

19. dakikada sağanak yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminden dolayı maç dün ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin bugün aynı saatte, 19. dakikadan itibaren oynanmasına karar verdi.

27. dakikada Sivasspor soldan Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel’in sert şutunda top herkesi geçerek auta gitti.

39. dakikada Efecan’ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Berkan’ın vuruşu az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topu alan Salih, karşıdan sert bir şut çekti. Salih’in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Davdison’un şutunda top ağlara gitti. 20



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük x, Mustafa Sönmez x, Yusuf Bozdoğan x

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xxx, Francois Moubandje xx, Steven Caulker xx, Salih Uçan xxx, Manolis Siopis xxx, Davidson xx, Berkan Kutlu xx, Efecan Karaca xx, Khouma Babacar xxx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Tayfur Bingöl, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Damian Kadzior, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sivasspor: Mamadou Samassa xx, Caner Osmanpaşa xx, Ahmet Oğuz xx, Aaron Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Mustapha Yatabare xxx, Robin Yalçın xx, Hakan Arslan xx, Isaac Cofie xx, Max Gradel xxx, Olarenwaju Kayode xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga, Arouna Kone, Jorge Felix

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fatih Aksoy (dk. 14), Davidson (dk. 45+2) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Manolis Siopis (Alanyaspor), Robin Yalçın (Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.