Semih Tokatlı: “Haklı bir galibiyet aldık”

Sivasspor galibiyeti sonrası konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, “Bugün avantajlı başlamanın planlamasıyla farklı bir oyun oynadık. Topa iyi hakim olarak güzel haklı bir galibiyet aldık” dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, evinde Sivasspor'u 31 ile mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, bugün önemli bir rakibe karşı galibiyet aldıklarını söyledi. Tokatlı, “Sivasspor’u kutluyoruz, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bugün avantajlı başlamanın planlamasıyla farklı bir oyun oynadık. Trabzonspor’a transfer olan Bakasetas’ı bizim için önemliydi. Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Bakasetas’ın yokluğunda nasıl oynaya biliriz onu düşündük ve bugün ona göre farklı bir oyun oynadık. Oyuncularımızda bunun bilincinde çok önemli bir reaksiyon verdiler. Rakibe fazla pozisyon vermeden topa iyi hakim olarak güzel haklı bir galibiyet aldık. Zirvede kalmak bizim için önemliydi, inşallah bundan sonraki sürek o yolda ilerleyeceğiz. Oyuncularımızı da kutluyoruz” ifadelerini kullandı.



“Transfer olduğu zaman mutlaka haberiniz olacak”

Trabzonspor’a giden Bakasetas’ın yerine yeni transfer yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Tokatlı, “Başkanımız ve transfer komitesi bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Ama şuanda belirlenen net bir şey yok. Transfer olduğu zaman mutlaka haberiniz olacak” diye konuştu.

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