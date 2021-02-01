Deplasman dönüşü gıda zehirlenmesinden fenalaşan 6 sporcu tedavi edildi

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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)NEVŞEHİR deplasmanı dönüşü gıda zehirlenmesi nedeniyle fenalaşan Korkuteli Belediyesporlu 6 voleybolcu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Voleybol 2'nci Lig 3'üncü Grup´ta mücadele eden Korkuteli Belediyespor Voleybol Takımı deplasmanda oynanan Nevşehir Belediyespor maçı sonrası dönüş yoluna geçti. Yolda fenalaşan oyunculardan 6´sı Konya Şehir Hastanesi´ne getirildi. Burada yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 6 sporcu tedaviye alındı. Hastanede 2 saat müdahale edilen ve serum verilen oyuncular sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-02-01 02:03:32



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