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Kemer'de yeni turizm trendi; enduro motosiklet eğitimi

DHA

Kemer'de yeni turizm trendi; enduro motosiklet eğitimi


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)TÜRK turizminin başkenti Antalya'nın Kemer ilçesi artık deniz, kum, güneş ve ören yerlerinin yanı sıra alternatif turizm aktiviteleriyle de ilgi odağı olmaya başladı. 'Sea to Sky' adlı dünyaca ünlü enduro motosiklet yarışına ev sahipliği yapan ilçe, artık enduro motosiklet eğitimi almak için gelen dünyanın birçok noktasından turistleri ağırlıyor.
Yerli ve yabancı turistleri eşsiz doğası, deniz, kum, güneş, ören yerleri ve eğlence mekanlarıyla cezbeden Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın Kemer ilçesinde son yıllarda değişim gösteren turizm anlayışı ile alternatif turizm noktaları ve etkinlikleri de ortaya çıkmaya başladı. 170'e yakın ülkeden 350 civarında sporcunun katılımı ile her yıl düzenlenen, denizin sıfır noktasından 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine kadar süren 3 günlük Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı ise bu etkinlikler içerisindeki en önemli uluslararası yarışmaların başında geliyor. Yarışmaların olduğu dönemde birçok yerli ve yabancı turist de motosiklet sporcularının mücadelelerini izleyebilmek için Kemer'e geliyor.
Enduro motosiklet yarışlarında 6 defa Türkiye şampiyonu olan ve 2015 yılında da Avrupa üçüncülüğü elde eden Kemerli milli enduro motosiklet sürücüsü Burak Özdemir (34) de Sea to Sky Yarışı'yla ilgi çeken enduro motosiklet sporunu yaygınlaştırmak ve ilçedeki alternatif turizme katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. 2 yıl önce aktif spor yaşamına son noktayı koyan Burak Özdemir, enduro motosiklet eğitimi vermeye başladı.
ÖNCE KURS, SONRA SÜRÜŞ
Burak Özdemir, yanında hiçbir malzeme olmadan gelen ve eğitim almak isteyenlere enduro motosiklet kullanma eğitimleri veriyor. Giysi, ekipman ve korumalıkları temin edilen katılımcılar, ilk olarak eğitime tabi tutuluyor. Eğitimlerde bilinçli motosiklet kullanma eğitimi yani teorik sürüş eğitimi, kontrol ve güvenli sürüş eğitimlerini deneyimli enduro motosiklet eğitmeninden alanlar, ardından ise Kemer'in eşsiz ve zorlu dağ ve yayla etaplarında yaklaşık 3 saatlik tura çıkıyor. Pandemi öncesi özellikle Avrupalı sporcuları ve eğitim almak için gelen turistleri ağırlayan eğitim merkezinde pandemi nedeniyle şu anda Rusya'dan gelen sporcular, turistler ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen enduro tutkunlarına eğitim ve gezi etkinliği düzenliyor.
'BU İŞİ YAYGINLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Enduro motosiklet eğitim merkezinin kurucusu ve işletmecisi Burak Özdemir, "6 defa Türkiye şampiyonu ve 2015 yılında Avrupa üçüncüsüyüm. Kemerli milli sporcuyum. Artık aktif spor hayatımı sonlandırdıktan sonra daha çok burada insanlara enduroyu anlatıp, enduro eğitimi vererek, enduroyu sevdirerek biraz da burada turizme katkı da sağlamışlıkla birlikte bu işi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şu an artık aktif ve yoğun şekilde yurt dışından da misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Yurt dışından buraya genellikle, doğamız, coğrafyamız, turizmdeki hizmet kalitemiz ve buradaki artı bir değer olarak hava şartları nedeniyle güzel bir tercih sebebi haline geldik. İnşallah da turizme katkılarımız devam edecek. Hem bu sporun Türkiye'de daha çok sevilmesi, tanınması hem de aynı şekilde tanıtıma katkı anlamında mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.
'ÜLKEMİZİN TANITIMINA DA KATKI SAĞLIYOR'
Şu an daha çok Rusya'dan misafirler geldiğini anlatan Burak Özdemir, "Zaten malumunuz, burada da tüm Kemerli endurocuların altında imzası ve emeği olan Sea to Sky yarışlarımız yapılıyor. Bu bizim Kemer'imizin tanıtımına da ve sporun, ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyor ciddi anlamda. Buradan edindiğimiz dostluklar, arkadaşlıklar ve kurduğumuz ilişkilerle birlikte Avrupa'dan da daha çok misafirler ağırlıyorduk fakat pandemi nedeniyle bu birazcık duraklama seviyesinde. Biz inanıyoruz ki her şey normale döndükten sonra yine ağırlık Avrupa olacak şekilde misafir ağırlamaya devam edeceğiz. Şimdilik aldığımız geri dönüşler bu şekilde" diye konuştu.'HER ŞEY KESİNLİKLE MÜKEMMELDİ'
Rusya'nın başkenti Moskova'da 5 yıldır enduro motosiklet kullanan ve bu konuda becerilerini arttırmak için Kemer'e gelen Aleksey Smeshlivyy (32), "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Dağlar ve deniz gerçekten güzel. İyi ki buraya gelip bu etkinliği tercih etmişiz. Bunun ardından bugün tekrar buraya arkadaşım ile geldik. Özellikle de ülkemde tanıdığım herkese de bu yerle ilgili bilgi vermiştim" dedi.
'ENDURO MOTOSİKLET KULLANICILARI İÇİN POPÜLER BİR YER'
Birçok kişinin Türkiye'yi sadece denize girip tatil yapacakları bir yer gibi gördüğünü ancak Türkiye'de bundan daha fazlası olduğunu anlatan Aleksey Smeshlivyy, "İstediğiniz gün ayarlamanızı yapıp gelip burada, zorlu parkurları ya da kolay parkurları tercih ederek bu heyecanı yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte burası dünyanın en önemli yarışlarından bir tanesi olan Sea to Sky'ın da yapıldığı yer. Dünyanın birçok ülkesinden ünlü sporcular da bu yarış için geliyor. Bu nedenle de burası enduro motosiklet kullanıcıları için popüler bir yer" diye konuştu.
'BURASI BENİM İÇİN ÇOK MÜKEMMEL'
Arkadaşı ile Moskova'dan gelen Anastasiya Shigol (27) da, "Kemer'e ilk defa geliyorum. Burası benim için çok mükemmel. Moskova şu anda çok soğuk ve kar var. Burada ise çok güzel hava var. Çok güzel atmosfer mevcut. İnsanlar da çok iyi. Boş zamanlarımı aktivitelerle doldurmayı seviyorum. Genellikle tatil planlarımı sportif ve ekstrem olanları seçiyor ve seviyorum. Bu yeri de arkadaşımdan duydum. Buranın patronu Burak'ın da bu spor dalında iyi olduğunu duydum. Bu nedenle geldik ve geldiğime de mutlu oldum" dedi.
'SEA TO SKY'A ÇALIŞIYORUZ'
Özel turnuvalarda başarılar kazanan, 1,5 yıldır da Burak Özdemir ile birlikte Sea to Sky yarışına hazırlanan Kemal Durusoy (18), "Bu eğitim noktasının ve Sea to Sky'ın turizme etkisi çok güzel. Turistler gelip burada bizimle motosiklet sürmek istiyor. Bu da bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.
'BU YARIŞI ÇOK SEVİYORUM'
3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki sporcu adayı Cemile Ceylin Duran da, "Babam beni buraya ilk getirdiğinde ve sürmeye başladığımda çok hoşuma gitti. Zaten Sea to Sky'ın her yıl yarışlarına babam beni götürüyor. Bu yarışı çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki kaçırsam çok üzülüyorum. Oradan sevgim başladı artık kendim kullanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-02-01 08:09:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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