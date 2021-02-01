Korkuteli Belediyespor’un zirve yarışını sünrdürüyor

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Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u set vermeden 30 mağlup etti.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmayı Korkuteli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor’u 2518, 2518, 2518’lik setlerle 30 kazandı. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 11 maç sonunda 24 puan ile zirve mücadelesini sürdürürken, Nevşehir Belediyespor 21 puanda kaldı.

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