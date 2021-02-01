Kepez Belediyesi’nden annelere ilk yardım eğitimi

Kepez Belediyesi, evde meydana gelebilecek kazalara karşı annelere yönelik ücretsiz ‘İlk Yardım Eğitimi’ kursu düzenliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayarak ilk yardım sertifikası almaya hak kazanan anneler ilk yardım çantası ile ödüllendirilecek.

Eğitim ve sağlık yatırımlarına büyük önem veren Kepez Belediyesi, şimdi de tüm kazaların neredeyse yüzde 25’ini oluşturan ev kazalarına karşı annelerin eğitimini üstleniyor. AKMEK ve Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek olan ilk yardım eğitimleri ile evlerde meydana gelen ve ilk yardım gerektiren kazalara karşı anneler eğitilecek. Ücretsiz düzenlenecek olan ‘Annelere İlk Yardım Eğitimi’ kurslarına katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2021 olarak belirlendi.



Ev kazanlarına karşı çaresiz kalmayın

Kepez Belediyesi’nin ilk yardım eğitimlerine katılmak isteyen annelerin Sakarya Parkı içinde bulunan AKMEK’ten bilgi alabilecekleri bildirildi. İlk yardım eğitimi ile annelere ev kazalarına karşı çaresiz kalmak, yanlış yöntem uygulamaları yerine doğru, hızlı müdahale yöntemleri öğretilecek. Hayat kurtaracak ilk yardım teknikleri ile anneler sevdiklerinin hayatlarını kurtararak, doktorlara da doğru ve hızlı müdahale şansı tanımış olacaklar. İlk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan annelere sertifika ve ilk yardım çantası verilecek.

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