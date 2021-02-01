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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanat Bahçesi’nde Dünya Zebralar Günü için renkli kutlama

İHA

Hayvanat Bahçesi’nde Dünya Zebralar Günü için renkli kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde Dünya Zebralar Günü için renkli bir etkinlik düzenlendi.
Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde 31 Ocak Dünya Zebralar Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleşti.

Yaş günü ve doğum günü heyecanı
Hayvanat Bahçesinde bir yıl önce dünyaya gelen yavru Zebra ‘Karabiber’ ve doğumuna günler kalan ‘Gölge’ isimli Zebraya özel bir kutlama yapıldı. Hayvanat Bahçesi yetkilileri ve veterinerler tarafından sebze ve otlardan bir pasta hazırlandı. Ayrıca zebraların yaşam alanı da zebra desenli balonlarla da süslendi. Dünya Zebralar Günü’ne özel bir kutlama yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, “Hayvanat Bahçemizde altı zebramız var bunların içinde geçtiğimiz yıl dünyaya gelen yavru Zebramız ‘Karabiber’ için birinci yaş kutlaması yaptık. Bir yıldır sağlıklı bir şekilde gelişimi devam ediyor. Burada gayet mutlu. Hamile olan zebramız Gölge’nin de doğumuna 10 gün kaldı. Onu da unutmadık ve pastasını hazırladık. Heyecan için de doğumunu ve aramıza katılacak yeni yavruları bekliyoruz” diye konuştu.

Çocuklara zem zebra alanı
Zebralar Hayvanat Bahçesinin göz bebekleri olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Aygül Arsun, ‘Zebralar, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken hayvanlar. Özellikle çocuk ziyaretçilerimiz için özel bir alan oluşturduk. Çocuklar bu alanda fotoğraf çektirebilecekler ve bakıcılar eşliğinde zebraları besleyebilecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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