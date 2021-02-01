Şubat ayında Alanya'da deniz keyfi



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şubat ayının ilk gününde yazdan kalma günler yaşanırken, yerli ve yabancı birçok kişi plajlara gelerek güzel havanın keyfini çıkarıp, denize girdi.

Alanya'da şubat ayının ilk günü hava sıcaklığı 20 derece, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelenler güneşli havada denize girdi. Bazıları sahilde spor yaparken, gelenlerin çoğunluğu plajda oturup arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu birçok turist otel ve evlerinde vakit geçirmeyi tercih ederken, hafta içi plajlara gelerek güzel havanın keyfini sürdü.

'ALANYA'DA HAVA ÇOK GÜZEL'

İstanbul'dan Alanya'ya ailesiyle birlikte tatile gelen Semra Aycan (35), güzel havanın tadını çıkarabildikleri için çok mutlu olduğunu söylerken, "Bugün Alanya'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. İki gün sonra İstanbul'a gideceğiz, oranın hava durumu da bizi heyecanlandırıyor tabii ki. Buranın keyfini çıkarmak şu anda harika. Her yer günlük güneşlik. Keşke hazırlıklı gelebilseydik de denize girebilseydik, o derece hava çok güzel" dedi.

'BU HAVA MÜTHİŞ BİR LÜKS'

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların birbirinden uzak kaldığını, ancak Alanya'da denize girebilmenin, güzel havanın tadını çıkarabilmenin müthiş bir lüks olduğunu belirten Semra Aycan, "Şu dönemde gerçekten müthiş bir lüks. İnsanlar arası mesafe oldukça fazla. Buna da dikkat ettiğimiz zaman geriye güzel havanın tadını çıkarmak kalıyor, başka bir şey yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-02-01 14:46:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.