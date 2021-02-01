Serkan Kırıntılı Alanyaspor’da!

Aytemiz Alanyaspor, transfer döneminin son gününde Konyaspor’da forma giyen 36 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'da tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. Alanya Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Kırıntılı, kendisini turuncuyeşilli renge bağlayacak 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Transferin son günü tüm kulüpler için hareketli geçiyor. Geçtiğimiz günlerde kalecimiz Ufuk’un uzun süreli bir sakatlığı olmuştu. Bu nedenle sözleşmesini karşılıklı olarak feshettik. Kendisine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün de Serkan Kırıntılı kardeşimizle sözleşme imzalıyoruz. Kendisi her zaman Türkiye’nin en iyi kalecileri arasında yer alıyor. Konyaspor’a uzun süre başarılı bir şekilde hizmet etti. İnşallah bundan sonra da bize hizmet verecek. Camiamıza hoş geldin” dedi.



“Burada olmaktan çok mutluyum”

Serkan Kırıntılı ise, “Öncelikle başkanımın bu güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Ligin ilk yarısındaki süreçte Alanyaspor’u izlerken kalbimden geçirdiğim bir kulüptü. Şükürler olsun neticesinde karşılıklı istekle, anlaşarak buradayım. Çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Alanyaspor her geçen sene üzerine koyarak başarılı olan bir kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum. Alanyaspor ve kendi adıma güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımızı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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