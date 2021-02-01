AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (2)



ÖZHASEKİ: BAYKAL'DAN SONRA CHP'DE EKSEN KAYMASI OLDU

Antalya 7'nci İl Kongresi'nde konuşan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim partimizin kongrelerde ben olmazsam olmaz anlayışı yoktur. Geleneğimiz, kültürümüz bu. Biz sıradan bir parti değiliz. Liderimiz de sıradan bir lider değil. O genç yaşından itibaren kendini davaya adamış, ömrünü davasına adamış mazlumların gür sesi olarak ortaya çıkıp bugüne kadar hakkı haykırarak devam etmiştir. Bu ellerimizi açtığımızda dualarımızdır. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan´dır" dedi.

Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılı olduklarını söyleyen Özhaseki, "Ulaşımda, sağlıkta, milli savunma sanayisinde başarılıyız. Şimdiye kadar siyasi iktidarın gücünün yetmediği, başbakanların bilip sessiz kaldığı vesayet rejimini toprağa gömdük. Özgürlükleri biz genişlettik. Başörtülü kardeşlerimizin zulmüne sessiz kalan kişilerin sorunlarını da biz çözdük. Deniz Baykal´dan sonra CHP´de bir eksen kayması oldu. Atatürk ilke ve inkılâplarından bahsetmiyorlar. Bütün politikaları bir FETÖ´nün röntgenlenmesiyle kaset operasyonuyla iş başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı. Bütün muhalefetlerini Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden yapıyorlar. Bu düşmanlık ne işe yarar ki. CHP teşkilatlarının ikinci görevi ise yalan. Kılıçdaroğlu iş başına geldikten sonra yalan üzerine bir politika kurdular" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kongre salonuna video konferans yöntemiyle bağlandı. Erdoğan´ın salona bağlanmasıyla birlikte partililer hep bir ağızdan Müslüm Gürses´in 'Seni Yazdım' isimli parçasından `Böyle bir aşk görülmemiş dünyada´ nakaratını söyledi. Erdoğan´ın konuşması partililerin alkışlarıyla sık sık kesildi. AK Parti Antalya Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Bayram Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşması sırasında gözyaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-02-01 15:16:43



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