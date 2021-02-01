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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı, 21 kadın kooperatifini bir araya getirdi

İHA

Döşemealtı, 21 kadın kooperatifini bir araya getirdi

Döşemealtı Belediyesi kurduğu kooperatifle 21 kadın kooperatifini bir araya getirdi. Kooperatif, kadınların ürettiği malzemeleri peşin para ile satın alacak ve açacağı kooperatif satış ofislerinde bu ürünleri satacak.
Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan ve Başkanlığını Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç’in üstlendiği SS Termessos Üretim Kooperatifi, bir araya getirdiği 21 kadın kooperatifi ile işbirliği yaptı. Buna göre kadınların üretimlerini peşin olarak satın alacak bu kooperatif, ürünleri de pazarlayacak. Böylece yıllardır üreten ancak ürettiğini satamayan kadın, hem pazar bulacak, hem de erkek şiddetine karşı ekonomik özgürlük kazanacak.

Geri dönüşüm sağlanacak
Projenin önemine dikkat çeken Başkan Genç, “Bizim kadınımız üretiyor. Bizde bu üretimleri kurslarla desteklemeye çalışıyoruz. Ancak tıkanan nokta satışı ile ilgili, aile ekonomisine dönüşü ile ilgili. Döşemealtı Belediyesi olarak biz bu girişimin sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilgili üretilen ürünler Döşemealtı’nda ya da bir başka ilçede bu önemli değil geri dönüşünü sağlamak zorundayız. Ben bu nitelikli ekibin bunun üstesinden geleceğine eminim. Kadının ekonomik özgürlüğü çok değerli” dedi.

Çoban ateşi
Projeyi yürüten Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı ve SS Termessos Üretim Kooperatifi’nin 2. Başkanı Engin Murat Özdemir, 21 kooperatif adına oluşturan Yürütme Kurulu’nu tanıttı. Şu ana kadar üretilen 50 çeşit yiyecek, 25 çeşit de hediyelik eşya üretildiğini belirten Özdemir sözleri şöyle sürdürdü: “Bizim üretim amaçlı bir kooperatifimiz var. Antalya’da da çok sayıda kadın kooperatifi olmasına rağmen, istenilen satışın yapılamaması, kadınımızın ailesine yeterince geri dönüşüm sağlanamaması sonucu bunlar kapanıyor. Bizde bu amaçla kadın kooperatiflerini bir araya getirdik.”
“Temel amaç üretimin yanı sıra bu ürünlerin pazarlanması” diyen Özdemir, “Öncelikle İstanbul, Şişli ve Kuşadası belediyeleri ile görüşmeler yaptım. Bu belediyelerimizin ürünlerimizi alması için el sıkışma noktasına geldik. Ayrıca ilimizdeki Tahtakale ve Yörükoğlu Alya ile görüştük. Ürünler burada da satılacak. Yine Muratpaşa ve Konyaaltı belediyelerimizle de görüşerek yer isteyeceğiz. Ayrıca çoban ateşini Döşemealtı’ndan yakalım istedik ve 3 farklı noktaya satış ofisi kuruyoruz. Burada satış için bir görevlimiz olacak. İsteyen kooperatifler adlarının yazılı olduğu stantlarda görevli bulundurabilecekler. Kooperatifimiz ürünlerinizi peşin parayla satın alacak. Fiyatları sizler belirleyeceksiniz. Ancak satılma oranlarına göre ürünlerinizin niteliğini, fiyatlarını değiştirebilirsiniz. Yani rekabet ortamını sizler oluşturacaksınız. Birlikte bu projeyi yürüteceğiz” dedi.

Hayaller ortak
Daha sonra söz alan TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz 1. Bölge Temsilcisi Serap Kocaoğlu ise Başkan Genç ve Yardımcısı Özdemir’e teşekkür ederek, “Bizler tüm belediyelerimizde marketlerimiz olsun istedik. Konuyu Döşemealtı Belediyesi ile de görüştük. Hayallerimiz ortak olunca da birlikte bu yola çıktık. Biz aslında burada danışmanlık yapacağız. Üreten kadınlarımızın geri dönüşümüne katkıda bulunacağız. Bugün bu iş burada başladı. Ancak gelecekte iller arasında da koordinasyonu sağlayacağız. Biz burada Afyon’un kaymağını satarken, Afyon’da bizim reçelimizi satacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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