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Özhaseki: "CHP'de Deniz Baykal'dan sonra eksen kayması oldu" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "En çok zorumuza giden de ana muhalefetin lideri, bunların sözcülüğünü yapanların, onlarla işbirliği içerisine girenlerin sadece oy alacağız diyerek bu güzel milletin değerleriyle savaşanların ortaya koyduğu tavır hepimizin zoruna gidiyor" "Bütün politikalar bir FETÖ'nün röntgenlenmesiyle, kaset operasyonuyla iş başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı. Eski yapılan milli ve yerli kendine has muhalefet anlayışını terk ettiler"

İHA

Özhaseki: "CHP'de Deniz Baykal'dan sonra eksen kayması oldu" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "En çok zorumuza giden de ana muhalefetin lideri, bunların sözcülüğünü yapanların, onlarla işbirliği içerisine girenlerin sadece oy alacağız diyerek bu güzel milletin değerleriyle savaşanların ortaya koyduğu tavır hepimizin zoruna gidiyor" "Bütün politikalar bir FETÖ'nün röntgenlenmesiyle, kaset operasyonuyla iş başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı. Eski yapılan milli ve yerli kendine has muhalefet anlayışını terk ettiler"

AK Parti Antalya İl Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne katılan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "En çok zorumuza giden de ana muhalefetin lideri, bunların sözcülüğünü yapanların, onlarla işbirliği içerisine girenlerin sadece oy alacağız diyerek bu güzel milletin değerleriyle savaşanların ortaya koyduğu tavır hepimizin zoruna gidiyor. Aslında Deniz Baykal'dan sonra CHP'de eksen kayması oldu. Bütün politikalar bir FETÖ'nün röntgenlenmesiyle, kaset operasyonuyla iş başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı. Eski yapılan milli ve yerli kendine has muhalefet anlayışını terk ettiler" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kongreler başladığından beri bin kongreyi geride bıraktıklarını kaydetti. AK Parti kongrelerinin hepsinde şevk ve aşk olduğunun altını çizen Özhaseki, “Türkiye’nin geleceği olan inanç vardı. Hiçbirisinde kavga yoktu, sandalyeler havada uçuşmadı. ‘Ben olmazsam olmaz’ anlayışı yoktu. Bütün AK Parti ailesi olarak yaptıklarımızı alnı açık olarak her yerde anlatabiliriz. Ulaşım, sağlık, milli savunma her alanda başarılıyız” dedi.

"Eksen kayması oldu"
Şimdiye kadar siyasi iktidarın gücünün yetmediği, başbakanların bilip sessiz kaldığı vesayet rejimini toprağa gömdüklerini hatırlatan Özhaseki, "Başörtülü kardeşlerimizin derdini de biz çözdük. Bu memlekete hizmet etme arzumuz hiçbir zaman bitmeyecek. Geçtiğimiz 19 yılda olduğu gibi insanımız yüzünü, gönlünü AK Parti'ye dönmüş, ümidini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamıştır. Gezi olayları, çukur eylemleri, 15 Temmuz gibi birçok badireler atlattık. 15 Temmuz'da başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi lider ve dirayetli yol arkadaşları sayesinde 15 Temmuz darbe girişimini toprağa gömdük. Anadolu topraklarında fitne odakları bitmek bilmiyor. Bir taraftan FETÖ bir taraftan PKK bir taraftan DEAŞ ile mücadele ettik. En çok zorumuza giden de ana muhalefetin lideri, bunların sözcülüğünü yapanların, onlarla işbirliği içerisine girenlerin sadece oy alacağız diyerek bu güzel milletin değerleriyle savaşanların ortaya koyduğu tavır hepimizin zoruna gidiyor. Aslında Deniz Baykal'dan sonra CHP'de eksen kayması oldu. Bütün politikalar bir FETÖ'nün röntgenlenmesiyle, kaset operasyonuyla iş başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı. Eski yapılan milli ve yerli kendine has muhalefet anlayışını terk ettiler" diye konuştu.

"Bütün dünyalarını Erdoğan düşmanlığı üstüne kuruyorlar"
Ana muhalefetin cumhuriyetin temel değerlerinden bahsetmediğini anlatan Mehmet Özhaseki, "Bütün muhalefetlerini iki eksen üzerinde devam ettiriyorlar. Bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Varsa Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bir taraflarında bölücü örgütün siyasi temsilcisi HDP'yi, bir tarafına güya milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyorlar. Bütün dünyalarını Recep Tayip Erdoğan düşmanlığı üstüne kuruyorlar. Bu düşmanlık ne işe yarar ki. Bunları yapıyorsunuz da millet sizi seviyor mu, hayır. Oyunuz artıyor mu, hayır" diye konuştu.

"Yalan üzerine bina kurmaya çalışıyorlar"
CHP'nin ikinci ekseninin Kılıçdaroğlu ile başladığını bildiren Özhaseki, şöyle konuştu:
"Bunlar da algı operasyonları ve yalanlar. Yalan üzerine yalan inşa ederek devam ettirmeleri. Bu arkadaşlar da ne yazık ki Kılıçdaroğlu işbaşına geldikten sonra yalan üzerine bir bina kurmaya başladılar. Yalanların ilk karşılaştığı insanlardan birisi de benim. Kılıçdaroğlu, 2011'de mecliste konuşma yaptı. Ertesi günü sabah basın toplantısı düzenledim. 10 dakikada 10 yalanın nasıl söylendiğini ispatladım. Açtığım davadan aldığım parayla sucuk aldım ve fakir fukaraya dağıttım. Kadının biri 'bu sucuk ne sucuğu olur, aşevlerimizde her türlü yemek veriliyor' dedi. CHP'den, Kılıçdaroğlu'ndan parayla sucuk aldım' dedim. 'Bu sucuk Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi, yemiyorum o zaman' dedi."

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