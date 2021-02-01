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AK Parti İl Başkanı Taş: "Kongrelerimizde kavga ve liste savaşları olmadı" "20 yıllık süreçte Antalya’ya 45 milyar liralık eser kazandırdık"

İHA

AK Parti İl Başkanı Taş: "Kongrelerimizde kavga ve liste savaşları olmadı" "20 yıllık süreçte Antalya’ya 45 milyar liralık eser kazandırdık"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 20 yılda Antalya'ya 45 milyarlık eser kazandırdıklarının altını çizerek, "Kongrelerimizde husumetler, kavgalar olmadı, dava bilinci ve samimiyetin ön planda olduğu, liste savaşlarının yaşanmadığı, dava şuurunun pekiştirildiği kongreler oldu" dedi.
AK Parti Antalya İl Başkanlığının 7. Olağan Kongresi Antalya Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor. Mevcut İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın tek aday olduğu kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla katıldı.
Kongre öncesi Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler kurulan platformdan yürüyerek partilileri selamladı.
Salon binlerce balon, atkı ve parti bayraklarıyla donatılırken, sahnenin arkasındaki dev panolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Antalya için inandığın yolda yürü” yazısı yer aldı.

Yoğun katılım
661 il delegesi ve 3 bin 600 davetlinin katıldığı kongrede alan, pandemi tedbirlerine uygun olarak hazırlandı.
Kongrede konuşan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, coşkulu bir kongre geçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Husumetlerin, kavgaların olmadığı, dava bilinci ve samimiyetin ön planda olduğu, liste savaşlarının yaşanmadığı, dava şuurunun pekiştirildiği kongreler oldu. Bu birliği kardeşliği bozmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Kongrenin sonucu Antalya’ya, ülkemize insanlık için hayırlı olsun” dedi.

"Büyük bir aileyiz"
AK Parti’nin Türkiye’nin ihtiyacı olduğu bir dönemde kurulduğunu dile getiren Taş, “AK Parti tüm dünyada başarı timsali olarak örnek olarak gösteriliyor. Bu kutlu yürüyüşte dün büyüklerimiz vardı. O zor günlerde büyük emekler harcayan büyüklerimize şükran borçluyuz. Merhum babam Hamza Taş’ı, 22. dönem milletvekilimiz Fikret Badazlı’yı, ve diğer dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Geçmişten aldığımız emaneti, emek, hizmet katarak geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Bu davayı omuzlarında taşıyacak olan gençlerimiz olacak. AK Parti kurulduğu gün doğmayan gençler bizden sonra sancağı devir alacaklar. Sancağı hep yükseklerde taşıyacaklar. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye’nin en zor günlerinde 20 yıl önce böyle bir ailenin temelini atmak kolay olmadı" dedi.

45 milyarlık eser
20 yıllık süreçte Antalya’ya 45 milyar liralık eser kazandırdıklarını aktaran Taş, “661 kilometre bölünmüş yol, 254 köprü, 488 okul, 18 devlet hastanesi, 9 adalet sarayı, 2 stadyum gibi yıllardır hayali kurulan ve iktidarımız döneminde gerçekleşen projelerin gururunu yaşıyoruz. Bu eserler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün ve bugün ülkemize kazandırdığı eserlerdir. Hizmet yolculuğumuz 2023’ten sonra başlıyor. Ama esas önemlisi şu, 2002 yılında 3 yaşında olan kardeşimiz, 2023’de 21 yaşında olacak. Onlar bambaşka bir neslin şahlanışı olacak. Hızımıza hız katacak bir dönemin başlangıcı olacak. Dünümüzle övünüyoruz ama oraya bağlı kalamayız. Bugünümüze inanıyoruz, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” diye konuştu.

Kaya: "Zafer bizlerin olacak"
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle kongreye katılıp, konuşmasını gerçekleştirdi.
Daha sonra devam eden protokol konuşmalarında söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kongrenin hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Kaya, “Hep birlikte 2023 yılında tarihi seçime gideceğiz. Allah'ın izniyle, sizlerin güçlü iradenizle 2023 yılında zafer bizlerin olacak. İnandık ve çıktık bu kutlu yola. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Kandemir: "Gurur duydum"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kutlu davanın neferi olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, “Zor şartlarda, karda, yağmurda, çamurda salona gelen insanları görünce bir kez daha gurur duydum. Antalya'da güzel bir ekibimiz var ve meclisin de gözbebeği konumundalar. Antalya başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere önemli isimler yetiştirdi. Bu mümin topraklarda gerçekten de bu vatana hizmet etmek için, coşkuyla gayret gösteren binler var. İl başkanımızın vatandaşlarımızla önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanlığının faaliyetleri sinevizyonla anlatıldı. Daha sonra oy verme işlemine geçildi.
Kongreye Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Tuba Vural Çokal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda partili katıldı.

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