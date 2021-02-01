Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı

Aytemiz Alanyaspor, Menemenspor’dan 21 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’dan stoper oyuncu Furkan Bayır ile Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.



“Menemenspor’da kiralık olarak oynamaya devam edecek”

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Günün ikinci transferi de Menemenspor’dan Furkan Bayır kardeşimiz oldu. Kendisiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Geleceğe de yatırım yapmak gerekiyor. Kendisi sezon sonuna kadar Menemenspor’da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Kamp döneminde ise takımımıza katılacak. Hem Furkan’a hem de camiamıza hayırlı olsun” dedi.



“Burada çıkışımı sürdüreceğime inanıyorum”

Furkan Bayır ise, “Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de emeği olan tüm hocalarıma ve Hasan başkanıma bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim. Burada da çıkışımı sürdüreceğime inanıyorum” diye konuştu.

Genç stoper, bu sezon sonuna kadar Menemenspor’da kiralık olarak forma giymeye devam edecek.

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