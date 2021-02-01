Genç yetenek Alanyaspor’da

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Aytemiz Alanyaspor, Sarıyer’den 16 yaşındaki santrfor Muhammed Arda Uzun ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, santrfor Muhammed Arda Uzun ile sözleşme imzaladığını resmi hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Sarıyer’den 2005 doğumlu santrfor Muhammed Arda Uzun ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı” denildi.

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