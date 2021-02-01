AK Parti'de İbrahim Ethem Taş güven tazeledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Antalya İl Başkanlığının 7'nci olağan kongresinde mevcut İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, güven tazeledi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığının 7. Olağan Kongresi Antalya Kapalı Spor Salonu'nda 661 il delegesi ve 3 bin 600 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu ve demokrasi şöleni altında gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak giren mevcut İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş güven tazeledi.

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın Yönetim Kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Abdullah Acar, Ahmet Onaran, Ahmet Söker, Ahmet Yıldız, Ali Bulut, Ali Uzun, Alparslan Belin, Atila Demirez, Bekir Servet Ünal, Berkant Yavuz, Betül Demirok, Cafer Doğrukan, Cahit Urfan, Doğan Balakan, Evin Bayraktar Ağaoğlu, Fatih Kabadayı, Fatma Ocak, Ferah Nur Ünal, Fetullah Akçekoca, Filiz Kutlualp Özkul, Hacer Okudan, Hasan Turul Gençer, Haydar Pala, Hıfzullah Şahbaz, Hüseyin Yavuzer, İzzettin Sultanyar, Kasım Birol Yılgın, Mahmut Boztepe, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Kara, Melikşah Tuğ, Meral Savaş, Metehan Coşkunsu, Muammer Ak, Mukadder Yılmaz, Nihal Üstünkaya, Orhan Talip Sütçü, Osman Ali Eciş, Ozan Öz, Ömer Akbaş, Sabriye Şule Kaya, Sadık Polat, Sertaç Lütfi Kelleci, Sevil Öztürk, Şeyma Hayyar Türker, Talet Doğan, Yusuf Artan, Yusuf Halimoğlu, Zekeriya Tonoğlu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.