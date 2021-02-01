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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'de İbrahim Ethem Taş güven tazeledi

İHA

AK Parti'de İbrahim Ethem Taş güven tazeledi

AK Parti Antalya İl Başkanlığının 7'nci olağan kongresinde mevcut İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, güven tazeledi.
AK Parti Antalya İl Başkanlığının 7. Olağan Kongresi Antalya Kapalı Spor Salonu'nda 661 il delegesi ve 3 bin 600 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu ve demokrasi şöleni altında gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak giren mevcut İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş güven tazeledi.
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın Yönetim Kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
Abdullah Acar, Ahmet Onaran, Ahmet Söker, Ahmet Yıldız, Ali Bulut, Ali Uzun, Alparslan Belin, Atila Demirez, Bekir Servet Ünal, Berkant Yavuz, Betül Demirok, Cafer Doğrukan, Cahit Urfan, Doğan Balakan, Evin Bayraktar Ağaoğlu, Fatih Kabadayı, Fatma Ocak, Ferah Nur Ünal, Fetullah Akçekoca, Filiz Kutlualp Özkul, Hacer Okudan, Hasan Turul Gençer, Haydar Pala, Hıfzullah Şahbaz, Hüseyin Yavuzer, İzzettin Sultanyar, Kasım Birol Yılgın, Mahmut Boztepe, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Kara, Melikşah Tuğ, Meral Savaş, Metehan Coşkunsu, Muammer Ak, Mukadder Yılmaz, Nihal Üstünkaya, Orhan Talip Sütçü, Osman Ali Eciş, Ozan Öz, Ömer Akbaş, Sabriye Şule Kaya, Sadık Polat, Sertaç Lütfi Kelleci, Sevil Öztürk, Şeyma Hayyar Türker, Talet Doğan, Yusuf Artan, Yusuf Halimoğlu, Zekeriya Tonoğlu.

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