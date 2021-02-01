Alanya'da hafta sonunda yasağa uymayanlara ceza yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 30 kişiye toplam 101 bin 50 TL cezai işlem uygulandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirilmesinin ardından Cuma günü 21.00’dan Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında, sokağa çıkmak kısıtlandı. Kısıtlama kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis ekipleri sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, 30 kişiye toplam 101 bin 50 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.