AÜ Rektörü Özkan, AK Partili heyeti ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Rektörü Özkan, AK Partili heyeti ağırladı

İHA

AÜ Rektörü Özkan, AK Partili heyeti ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya'yı ağırladı.
Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya ile milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve Sena Nur Çelik’i Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda ağırladı.
Ziyarette konuşan Özhaseki, Antalya'nın Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirterek, " Antalya son 15 sene büyük bir gelişme gösterdi. Üniversite iş birliği ile bu gelişimin daha da artmasını bekliyoruz.” diye konuştu.
"Türkiye'ye ilgi var"
Fatma Betül Sayan Kaya ise, “Korona virüs süreci sağlık turizmi için bir fırsat oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinin bu süreçte sınıfta kaldığını gören Arap ülkelerinden Türkiye'ye büyük ilgi var. Bunu değerlendirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Özlenen Özkan, “Antalya ve Akdeniz Üniversitesi olarak bir bütün halinde turizmi, özellikle de sağlık turizmini daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Antalya özellikle onkoloji ve organ nakli konusunda hem araştırma, hem de tedavi anlamında en üst seviyede.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAAN uygulaması ile şüpheli şahıs ruhsatsız tabancayla yakalandı
YEREL HABERLER KAAN uygulaması ile şüpheli şahıs ruhsatsız ...
Alanya'da hafta sonunda yasağa uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya'da hafta sonunda yasağa uymayanlara ceza yağdı
AK Parti'de İbrahim Ethem Taş güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti'de İbrahim Ethem Taş güven tazeledi
Aranan şahıs ve göçmen kaçakçılığı uygulaması
YEREL HABERLER Aranan şahıs ve göçmen kaçakçılığı uygulaması
Aytemiz Alanyaspor, Furkan Bayır'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Furkan Bayır'ı kadrosuna kattı
Genç yetenek Alanyaspor’da
YEREL HABERLER Genç yetenek Alanyaspor’da
Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı
YEREL HABERLER Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı
Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış
YEREL HABERLER Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış
Son katta başlayıp 2 daireyi kül etti, vatandaşlar canlı yayın yarışına girdi Antalya'da mahalleyi ayağa kaldıran yangın Üç katlı binanın en üst katında başlayıp ikinci katına sıçrayan yangın, 2 dairenin tamamen yanmasına neden oldu.
YEREL HABERLER Son katta başlayıp 2 daireyi kül etti, vatandaşlar ...
Alanya’da fırtına sonrası eline dedektör alan sahile koştu Dedektörle arama yapanlara dalgıçlar da eklendi
YEREL HABERLER Alanya’da fırtına sonrası eline dedektör alan sahile ...
AK Parti İl Başkanı Taş: "Kongrelerimizde kavga ve liste savaşları olmadı" "20 yıllık süreçte Antalya’ya 45 milyar liralık eser kazandırdık"
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Taş: "Kongrelerimizde kavga ve ...
AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (3)
YEREL HABERLER AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (3)
Vatandaşın bitkin halde bulduğu şahin, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Vatandaşın bitkin halde bulduğu şahin, tedaviye ...
Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı
YEREL HABERLER Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı
Özhaseki: "CHP'de Deniz Baykal'dan sonra eksen kayması oldu" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "En çok zorumuza giden de ana muhalefetin lideri, bunların sözcülüğünü yapanların, onlarla işbirliği içerisine girenlerin sadece oy alacağız diyerek bu güzel milletin değerleriyle savaşanların ortaya koyduğu tavır hepimizin zoruna gidiyor" "Bütün politikalar bir FETÖ'nün röntgenlenmesiyle, kaset operasyonuyla iş başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı. Eski yapılan milli ve yerli kendine has muhalefet anlayışını terk ettiler"
YEREL HABERLER Özhaseki: "CHP'de Deniz Baykal'dan sonra eksen ...
Döşemealtı, 21 kadın kooperatifini bir araya getirdi
YEREL HABERLER Döşemealtı, 21 kadın kooperatifini bir araya getirdi
AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (2)
YEREL HABERLER AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (2)
Yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin tedavi altına alındı
Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti
Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye de kendi raporlarını dünya insanlığı için yazmaya devam edecek" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bakanlık olarak her sene, hangi ülkede İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylem olduğunu rapor edeceğiz" "Bunları tüm dünyaya ifşa edeceğiz. Artık Türkiye de kendi raporlarını dünya insanlığı için yazmaya devam edecek"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye de kendi raporlarını dünya ...
Serkan Kırıntılı Alanyaspor’da!
YEREL HABERLER Serkan Kırıntılı Alanyaspor’da!
Şubat ayında Alanya'da deniz keyfi
YEREL HABERLER Şubat ayında Alanya'da deniz keyfi
AK Parti Antalya'da kongre coşkusu
YEREL HABERLER AK Parti Antalya'da kongre coşkusu
Hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 493 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 493 kişiye ceza ...