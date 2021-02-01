Jahovic resmen Göztepe'de

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FT Antalyaspor, Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic’in Göztepe ile anlaştığını duyurdu.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin kapanmasına saatler kala FT Antalyaspor, forvet oyuncusu 33 yaşındaki Adis Jahovic’in Göztepe ile anlaştığını duyurdu.

Antalyaspor, ‘Teşekkürler Adis Jahovic’ başlığıyla yayınladığı mesajında, “Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde kadromuza katılan Adis Jahovic’in Göztepe’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Adis Jahovic, kırmızı beyazlılarla bu sezon çıktığı 15 lig maçında 1 gol atıp 1’de asist yaptı.

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