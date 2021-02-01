AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (4)

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TAŞ GÜVEN TAZELEDİ

AK Parti Antalya 7'nci Olağan Kongresi´nde mevcut başkan İbrahim Ethem Taş´ın tek aday olarak girdiği seçimde oy kullanma süreci bitti. 661 delegenin oy kullanmasının beklendiği seçimde Taş, tek liste ile girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-02-01 19:23:01



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