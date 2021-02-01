Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA´da il dışında yaşayan ailesinin D.B.S. adlı genç kızdan uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evine giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2817 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Antalya´da tek başına yaşayan D.B.S., şehir dışında yaşayan ailesinin telefonlarına cevap vermeyince, aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D.B.S.'nin kapısını uzun süre çalmasına rağmen cevap alamayınca, savcılıktan alınan izinle itfaiye ekipleri kapıyı kırdı.

YÜZÜ KAN İÇİNDE BULUNDU

İçeri giren ekipler, D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.B.S.'nin, sinir krizi geçirdiği değerlendiriliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-02-01 22:27:32



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