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Antalyaspor, 6 eksikle Beşiktaş'ı ağırlayacak

DHA

Antalyaspor, 6 eksikle Beşiktaş'ı ağırlayacak


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş ile ligde 49'uncu, toplamda ise 58'inci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlı takımda 5 oyuncu sakatlığı, bir oyuncu ise cezası nedeniyle zorlu maçta görev alamayacak.
Ligde son 6 hafta yenilgi yüzü görmeyerek 17 olan puanını 29'a yükselten Fraport TAV Antalyaspor, 23'üncü hafta maçında yarın saat 19.00'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kırmızı beyazlılar Beşiktaş maçından puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmak istiyor. Akdeniz ekibi, sahasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor maçından sonra oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puan topladı.
SİYAH BEYAZLILARIN ÜSTÜNLÜĞÜ GÖZE ÇARPIYOR
Akdeniz temsilcisi ile siyah beyazlılar bugüne kadar toplamda 57 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 57 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 39 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 27 maçta kırmızı beyazlılar 5 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
İki takım Süper Lig'de ise 49 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Antalyaspor 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 33 de yenilgi aldı. İki takım bu sezonun ilk devresinde ise Cyle Larin ve Gökdeniz Bayrakdar'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL
Kırmızı beyazlılar ile siyah beyazlılar ilk kez 1982-1983 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya gelirken, mücadeleden Beşiktaş 6-0 üstün ayrılan taraf oldu. Bu maç iki takım arasında oynanan 57 mücadelede en farklı biten skor olarak tarihteki yerini aldı. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçlarda en çok golün atıldığı üç maç göze çarpıyor. 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de 4-4 biten, 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'ın 5-3 ve 2018-2019 sezonunda 6-2 galibiyetiyle sonuçlanan 8 gollü mücadeleler, iki takım arasında oynanan en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.
10 KEZ 2-1'LİK SKOR ALINDI
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 57 mücadelede 10 kez ile en çok alınan sonuç 2-1'lik skor oldu. 8'er kez 1-0 ve 2-0'lık skorla sahadan ayrılan takımlar, 7 kez ise yeşil sahadan 3-0'lık sonuçla 90 dakikayı tamamladı. 5 maçta ise 0-0'lık sonuç elde eden Antalyaspor ve siyah beyazlılar, 3 kez 3-2, 2'şer kez 1-1, 4-0, 4-2 ve 5-1'lik sonuçları aldı. Antalyaspor ile Beşiktaş 1'er kez de 2-2, 3-1, 3-3, 4-1, 4-4, 5-3, 6-0 ve 6-2'lik skorlar elde etti.
ANTALYASPOR 49 GOL, BEŞİKTAŞ 126 ATTI
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 57 maçta toplam 175 gol atıldı. Gollerde Beşiktaş'ın ezici üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor, rakibine 49 gol atarken, siyah beyazlılar 126 golle kırmızı beyazlılara karşılık verdi.
5 OYUNCU SAKAT, ORGİLL CEZALI
Akdeniz ekibinde zorlu maç öncesi 5 oyuncu sakatlığı, Dever Orgill ise sarı kart cezası nedeniyle siyah beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Ufuk Akyol, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican ve Doğukan Sinik sakatlıkları, Dever Orgill ise sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Akdeniz ekibinde 3'er sarı kartı bulunan Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar ve Eren Albayrak Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL KADRO: Boffin Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz
SAKAT: Podolski, Ufuk, Doğukan, Mert, Ali Eren
CEZALI: Dever OrgillDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-02 10:05:41

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