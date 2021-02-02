Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig´in 23´üncü haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor´a konuk olacak.
Süper Lig´in 23´üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı´nda saat 16.00´da oynanacak maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. 37 puanla 4´üncü sırada yer alan Alanyaspor, deplasmanda son haftalarda aldığı kötü sonuçlara son vermek istiyor. Son 5 haftada 7 puan toplayan ve 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Akdeniz temsilcisi, Kayseri deplasmanından da puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
KAYSERİSPOR İLE 10´UNCU RANDEVU
Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor bugüne dek ligde 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 6´sını Alanyaspor kazandı, 2 maçta Kayserispor üstünlük sağlayan taraf oldu. 1 maçta rakipler puanları paylaştı. Kayseri´de oynanan 4 maçın 2´sini Alanyaspor kazanırken, 1 maçı ev sahibi ekip aldı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Alanyaspor 20 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor buna karşılık 8 kez gol sevinci yaşayabildi. Öte yandan ligin ilk yarısında Alanya´da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 2-0´lık skorla kazandı.
BAKASETAS´IN GİDİŞİNİN ARDINDAN 10 NUMARA SALİH´İN
Ara transfer döneminde en önemli oyuncularından Tasos Bakasetas´ı Trabzonspor´a veren Alanyaspor, ideal 11´inde değişikliğe gidiyor. Geçen hafta Alanyaspor´un evinde oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında teknik direktör Çağdaş Atan 10 numara pozisyonunda Salih Uçan´a görev verirken bu maçta da yine benzer bir 11´in sahaya çıkması bekleniyor. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Alanyaspor´da kırmızı kart cezası sona eren Tzavellas da 11´e dönecek.
Turuncu yeşillilerde Moubandje, Berkan ve Babacar sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Üç futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 24´üncü haftada Alanyaspor´un evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL KADRO
Alanyaspor´un Kayserispor maçına Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efecan, Salih, Davidson ve Babacar 11´iyle çıkması bekleniyor.
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-02-02 10:27:09
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