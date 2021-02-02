Domates fiyatında düşüş, meyvede rekor artış yaşanıyor ATB Ocak ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ocak ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini hesapladı. Domates fiyatı geçen yıla göre yüzde 44.10 azalırken, sebze fiyatının yüzde 16.92 azaldığı, meyve fiyatının ise rekor artışla geçen yıla göre yüzde 76.23 artış gösterdiği açıklandı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ocak ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Domates fiyat endeksi aylık yüzde 33.78 yıllık yüzde 44.10 azalırken, sebze fiyat endeksi aylık yüzde 9.65 yıllık yüzde 16.92 azalış gösterdi. Meyve fiyat endeksi ise aylık yüzde 3.30 yıllık ise 76.23 arttı.

Ocak ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 3.54, sebzede yüzde 17.83 ve meyvede ise yüzde 11.75 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yıllık ise domateste yüzde 25.10, sebzede yüzde 31.81 ve meyvede ise yüzde 50.63 azalış gösterdi.



Domates fiyatında rekor düşüş

Domates miktar endeksinde son 6 yılın Ocak aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 25.10 azalışla gerçekleşirken fiyatta da yine rekor yıllık değişim yüzde 44.10 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Domateste 2021 yılı Ocak ayında, işlem miktarı azalışından çok daha yüksek düzeyde fiyat düşüşü yaşandı.

Sebze miktar endeksinde son 6 yılın Ocak aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 31.81 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Fiyat endeksinde ise yüzde 16.92’lik azalışla 2018 yılından sonraki en yüksek düşüş yaşandı. Sebzede domatesin aksine daha yüksek bir miktar azalışına göre daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti.



Meyve fiyatı yıllık yüzde 76 arttı

Meyve miktar ve fiyat endekslerinde ise arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti. Son altı yıllık Ocak ayı gerçekleşmelerine göre miktarda yüzde 50.63’lük azalış ve fiyatta yüzde 76.23’lük artış ile 2021 yılı Ocak ayı meyvede rekorlar oluşturdu.



Aylık göstergeler

Aylık gerçekleşmelere bakıldığında, bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 3.54 azalış gösterirken, işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre yüzde 33.78 azaldı. Aylık değişimde, miktar ve fiyat endeksleri önceki iki yıldan farklı seyirler izledi.

Antalya hallerinde işlem gören sebzelerin miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerine bakıldığında, sebze işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 17.83 ve fiyat endeksi ise yüzde 9.65 azalış gösterdi. Sebzede 2021 yılı Ocak ayında, önceki iki yıla göre miktarda benzer bir eğilim gösterirken fiyatta ise açık ara düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 11.75 azalış gösterirken işlem fiyat endeksi ise yüzde 3.30’luk bir artış gösterdi. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Ocak ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimlerine benzer eğilim gösterdi.

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